Facebook Marketplace: multa per Meta ad ottobre

Le prime indiscrezioni risalgono al mese di luglio. Le fonti del Financial Times affermano che Meta riceverà una multa per Facebook Marketplace all’inizio di ottobre. Secondo la Commissione europea, l’azienda di Menlo Park ha abusato della sua posizione dominante nel mercato dei social network per danneggiare i concorrenti.

Sanzione fino al 10% delle entrate

Facebook Marketplace è un cosiddetto servizio di annunci classificati che permette agli utenti di vendere i loro prodotti. Dopo aver avviato un’indagine circa tre anni fa, la Commissione europea ha stabilito che Meta sfrutta la sua posizione dominante nel mercato dei social network per ostacolare la concorrenza.

Il vantaggio principale deriva dallo stretto collegamento tra Facebook e il Markeplace (l’account utente è lo stesso). I concorrenti non possono quindi competere in termini di pubblico raggiungibile. Inoltre, l’azienda di Menlo Park impone condizioni sleali ai rivali che fanno pubblicità su Facebook e Instagram. Infine usa i dati di altre aziende per le inserzioni in Marketplace.

Secondo le fonti del Financial Times, la multa verrà annunciata all’inizio di ottobre. Meta presenterà farà sicuramente appello. La sanzione può raggiungere il 10% delle entrate globali annuali. Considerando il bilancio del 2023 si tratta di oltre 13 miliardi di euro.

Questa potrebbe essere l’ultima vittoria per Margrethe Vestager. Il suo posto è stato assegnato a Teresa Ribera dalla Presidente Ursula von der Leyen. L’azienda di Menlo Park non ha rilasciato un commento ufficiale, ma aveva già dichiarato che le accuse sono prive di fondamento, in quanto opera in un mercato altamente competitivo.