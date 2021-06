Facebook Marketplace: UE avvia indagine

Le indiscrezioni di fine maggio erano corrette. La Commissione europea ha avviato un'indagine antitrust su Facebook per verificare la possibile violazione delle regole sulla concorrenza. Sotto la lente è finito Facebook Marketplace, il servizio dell'azienda che permette agli utenti di acquistare e vendere prodotti a livello locale.

Facebook Marketplace: concorrenza sleale?

Facebook Marketplace viene definito un servizio di annunci classificati, come quelli solitamente presenti sulla carta stampata. L'obiettivo della Commissione europea è verificare se la posizione di Facebook nei mercati dei social network e dell'advertising online può danneggiare la concorrenza. L'azienda di Menlo Park potrebbe utilizzare a suo vantaggio i dati forniti dagli inserzionisti che pubblicizzano i loro servizi sul social network.

Ciò vale in particolare per gli annunci classificati. I provider pubblicizzano i loro servizi su Facebook e allo stesso tempo competono con la piattaforma Facebook Marketplace. Un'indagine preliminare ha evidenziato che Facebook potrebbe ad esempio utilizzare i dati dei fornitori sulle preferenze degli utenti per adattare il funzionamento del Marketplace.

La Commissione vuole inoltre valutare se lo stretto legame tra il social network e Facebook Marketplace conferisce all'azienda di Menlo Park “un vantaggio nel raggiungere i clienti e preclude i servizi di annunci economici online concorrenti“. Se confermata, la pratica potrebbe violare le regole sugli accordi anticoncorrenziali tra imprese (articolo 101 del TFUE) e/o sull'abuso di posizione dominante (articolo 102 del TFUE).

Una simile indagine è stata avviata anche dall'autorità antitrust del Regno Unito, ma con l'aggiunta di Facebook Dating. Un portavoce di Facebook ha dichiarato: