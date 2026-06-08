FIFA World Cup 2026: pallone ricaricabile e avatar 3D

Mancano solo tre giorni all’inizio della FIFA World Cup 2026. Sarà l’edizione più tecnologica dei campionati mondiali di calcio. Una delle novità è Adidas Trionda, il pallone ufficiale realizzato da Forward Sports, azienda di Sialkot (Pakistan). Non dovrà solo essere gonfiato prima di ogni partita, ma anche ricaricato. Lenovo ha invece creato gli avatar 3D dei giocatori.

VAR e fuorigioco semiautomatico

Il nome Trionda indica i tre paesi ospitanti (Canada, Messico e Stati Uniti). Il pallone è formato da quattro pannelli in poliuretano legati termicamente. I colori sono verde per Canada, rosso per Messico e blu per Stati Uniti. La superficie è stata progettata per ottenere una maggiore stabilità di volo, una migliore presa e una durata superiore in qualsiasi condizione atmosferica.

A differenza del palloni tradizionali che devono essere solo gonfiati, Trionda deve essere anche ricaricato prima di ogni partita. È quindi un dispositivo elettronico a tutti gli effetti. Una ricarica di 90 minuti garantisce un’autonomia di sei ore. La batteria serve per alimentare l’unità di misura inerziale che si trova all’interno. È un chip (sensore) che trasmette dati 500 volte al secondo (500 Hz).

Si tratta della versione aggiornata della Connected Ball Technology usata in Qatar (FIFA World Cup 2022), Australia/Nuova Zelanda (FIFA Women’s World Cup 2023) e Stati Uniti (FIFA Club World Cup 2025). Oltre che la rilevazione di velocità, rotazione e traiettoria del pallone, il sensore fornisce il tracciamento in tempo reale al VAR (Video Assistant Referee) e consente l’uso del fuorigioco semiautomatico (Semi-Automated Offside Technology).

I dati registrati dal sensore vengono combinati con le immagini catturate dalle videocamere installate lungo la copertura degli stadi. Gli spettatori vedranno in TV gli avatar 3D dei giocatori creati da Lenovo. Questa rappresentazione digitale migliorerà il funzionamento del fuorigioco semiautomatico.

Trionda può essere acquistato sul sito Adidas e nei negozi specializzati. Il pallone ufficiale (senza chip) costa 150 euro. Ci sono anche versioni più economiche con prezzi tra 15 e 60 euro.