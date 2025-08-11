Google Finance si rifà il look, arriva il chatbot AI

A chi non è mai capitato di fissare un grafico e chiedersi e quindi Ora è direttamente il grafico a rispondere. Google Finance cambia pelle e mette l’intelligenza artificiale al centro dell’esperienza. Un chatbot integrato risponde a domande sul mercato e porta alle fonti più rilevanti.

Google Finance con AI: chatbot, grafici pro e news live

Non più ricerche spezzettate: è possibile porre domande complesse in linguaggio naturale e ricevere sintesi argomentate, con link e dati a supporto. Ad esempio, si può chiedere Quali aziende hanno guidato l’S&P 500 questo mese? oppure Come stanno impattando i tassi sui mutui? Il chatbot offrirà risposte in tempo quasi reale, con contesto e riferimenti utili.

La piattaforma introduce strumenti di charting avanzati per leggere l’andamento degli asset con più precisione. Oltre ai grafici a candela, arrivano indicatori tecnici come le medie mobili e altre metriche tipiche dei terminali professionali, ma rese accessibili nel nuovo layout.

Notizie sempre aggiornate

Il nuovo Google Finance diventa uno strumento più completo. Mostra i prezzi aggiornati in tempo reale durante la giornata di borsa, così non si deve aspettare la chiusura dei mercati per avere i dati. Ha ampliato la copertura su materie prime (come oro, petrolio, gas naturale) e presta più attenzione alle criptovalute, che hanno un ruolo sempre più rilevante negli investimenti. Inoltre, integra un feed di notizie aggiornato minuto per minuto, che permette di capire rapidamente quali eventi o notizie influenzano i mercati in quel momento.

Il chatbot può velocizzare la ricerca e chiarire trend, ma resta uno strumento. È fondamentale verificare le risposte e incrociare le fonti, soprattutto quando ci sono decisioni economiche in gioco. Anche Google lo consiglia per limitare gli errori e le allucinazioni in un contesto delicato come la finanza personale.

Si preferisce il vecchio stile? C’è l’interruttore di emergenza! Non tutti vogliono un assistente AI tra i portafogli e i listini. Per questo c’è una semplice opzione per tornare al design classico di Google Finance.

Quando arriva e dove

Il roll out del restyling parte dagli Stati Uniti e sarà operativo nelle prossime settimane su google.com/finance.