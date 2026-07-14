 Spotify down il 14 luglio 2026: tutti gli aggiornamenti (risolto)
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Spotify down il 14 luglio 2026: tutti gli aggiornamenti (risolto)

Problemi per Spotify il 14 luglio 2026, tante segnalazioni inviate dagli utenti della piattaforma: il servizio di streaming non funziona.
Spotify down il 14 luglio 2026: tutti gli aggiornamenti (risolto)
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Problemi per Spotify il 14 luglio 2026, tante segnalazioni inviate dagli utenti della piattaforma: il servizio di streaming non funziona.
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Problemi per Spotify, molti utenti stanno segnalando un down della piattaforma. Il grafico qui sotto mostra la situazione fotografata dal portale Downdetector. Aggiorneremo questo articolo con tutte le novità del caso.

Problemi per Spotify il 14 luglio 2026

Problemi con Spotify, lo streaming non funziona

Come sempre in questi casi, c’è chi si è rivolto alle bacheche dei social network per capire quanto sia esteso il problema. Ad esempio, su X l’hashtag #spotifydown sta raccogliendo parecchi post.

Dai feedback sembra trattarsi di un problema globale e non localizzato solo al nostro Paese. Dal profilo ufficiale della piattaforma non arrivano invece informazioni.

Abbiamo effettuato un test ed effettivamente restituisce un messaggio di errore, impedendo di caricare la libreria personale. La riproduzione dei brani parte comunque, potrebbero dunque essere state compromesse solo alcune componenti del servizio.

Screenshot per il problema di Spotify

Aggiornamento (14 luglio 2026, 14:41)

Per la fortuna di chi non può proprio stare senza musica e podcast, il team di Spotify sembra aver già trovato la causa del problema. Il volume dei feedback inviati a Downdetector è in rapida diminuzione, un segnale inequivocabile del ritorno alla normalità.

Aggiornamento (14 luglio 2026, 15:22)

Confermiamo quanto scritto meno di un’ora fa. Tutti i problemi di Spotify sembrano essere stati risolti. Con tutta probabilità, anche i server della piattaforma hanno accusato il grande caldo di questi giorni. Possiamo tornare allo streaming senza interruzioni.

Disclaimer

Quanto riportato in questo articolo si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.

Pubblicato il 14 lug 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
14 lug 2026
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