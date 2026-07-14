PowerPoint: nuovi layout, temi e apertura dei file più fluida

PowerPoint è lo strumento che tutti usano e nessuno celebra. Mentre Teams riceve l’AI che analizza il tono della voce, analizza il tono della voce e spiega cosa non si capisce, e Excel memorizza le preferenze di formattazione, PowerPoint resta nell’angolo. Microsoft gli sta dando un po’ di attenzione con layout nuovi, temi freschi e e un’esperienza di apertura dei file più fluida su Windows e Mac.

Su PowerPoint arrivano 13 nuovi Layout

Microsoft ha aggiunto 13 nuovi Smart Layout, timeline, liste, template “Conosci il team“. Le categorie sono state riorganizzate. L’azienda dice di aver migliorato l’inserimento di più immagini contemporaneamente e reso il testo segnaposto più chiaro per i nodi non modificati. Le novità sono già in fase di rollout, la disponibilità completa arriva il mese prossimo, con altri layout.

13 nuovi temi

Tredici nuovi temi nella scheda Design. Alcuni vecchi sono stati ritirati, ma si possono aggiungere di nuovo dal Backstage. Le presentazioni esistenti che usano i temi ritirati restano invariate. Il ribbon Design è stato aggiornato per facilità d’uso. Disponibile per i clienti Beta su Windows e Mac. Disponibilità completa il mese prossimo.

I file si aprono più velocemente (era ora)

Forse il miglioramento più apprezzabile è l’apertura dei file, che non mostra più finestre di dialogo multiple per autenticazione e caricamento. Una singola finestra di progresso spiega gli stessi passaggi. Sembra un dettaglio, ma chiunque abbia aperto un file PowerPoint da SharePoint sa quante finestre di dialogo apparivano prima di vedere la prima slide.

Già disponibile per la maggior parte degli utenti Windows e Mac. Rollout completo il mese prossimo.