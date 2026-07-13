 LibreOffice: TDF supera i 2 milioni di euro di entrate nel 2025
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LibreOffice: TDF supera i 2 milioni di euro di entrate nel 2025

The Document Foundation registra entrate record nel 2025, grazie soprattutto alle donazioni degli utenti e al successo di LibreOffice.
LibreOffice: TDF supera i 2 milioni di euro di entrate nel 2025
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The Document Foundation registra entrate record nel 2025, grazie soprattutto alle donazioni degli utenti e al successo di LibreOffice.
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The Document Foundation, la realtà che cura il progetto LibreOffice, ha reso noti i dati finanziari relativi all’anno 2025. E la prima cosa che balza all’occhio è la forte crescita registrata in termini di entrate: 2.175.997 euro, contro 1.387.589 euro raccolti nel 2024.

Conti in ordine (e in positivo) per TDF e LibreOffice

Il post condiviso sul blog ufficiale e dedicato al report mette nero su bianco che la fetta più grande arriva dalle donazioni: 1.976.825 euro, messi a disposizione del progetto sia da utenti individuali sia dalle piccole aziende che trovano beneficio nel software proposto, soprattutto dall’Europa. È il quinto anno di fila che questa voce supera il milione di euro e l’aumento è collegato in modo diretto a quello dei download.

Ci sono poi i proventi dalla vendita del pacchetto attraverso gli store online, le sponsorizzazioni e le altre attività commerciali, per un totale pari a 168.975 euro. Su questo fronte, hanno pesato soprattutto le transazioni da App Store (118.942 euro) e da Microsoft Store (35.393 euro). L’ultima voce è quella relativa alla gestione degli asset detenuti dalla fondazione (35.393 euro).

È interessante anche dare un’occhiata a come TDF spende il denaro raccolto. Essendo una realtà non-profit, è tenuta a una totale trasparenza per quanto riguarda questo aspetto.

  • 1.091.032 euro per lo staff e l’operatività (406.736 per gli stipendi, 93.244 per i contributi previdenziali, 591.000 euro per i collaboratori freelance);
  • circa 87.000 per gli eventi (51.184 euro per la LibreOffice Conference, 15.014 per i progetti legati alla community e 17.368 in borse di studio);
  • 51.420 per hosting e infrastruttura;
  • circa 92.000 euro per spese legali e amministrative;
  • circa 98.000 euro in commissioni sulle donazioni e spese bancarie.

Al netto delle spese, il bilancio del 2025 è in positivo per un totale di 554.476 euro.

Ricordiamo infine che l’ultima versione della suite rilasciata è LibreOffice 26.2.4, la si può scaricare dalle pagine del sito ufficiale. Di recente, la fondazione ha criticato aspramente il progetto Euro-Office e Microsoft per il formato OOXML.

Fonte: The Document Foundation

Pubblicato il 13 lug 2026

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