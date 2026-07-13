 Google Maps sbaglia, furgone Mondo Convenienza arriva al rifugio
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Google Maps sbaglia, furgone Mondo Convenienza arriva al rifugio

Quasi certamente affidandosi al navigatore stradale, un furgone della catena Mondo Convenienza è arrivato a quasi 2000 metri di altezza.
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Quasi certamente affidandosi al navigatore stradale, un furgone della catena Mondo Convenienza è arrivato a quasi 2000 metri di altezza.
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È accaduto venerdì in località Fusine, poco più di 500 abitanti nella provincia di Sondrio: un furgone della catena Mondo Convenienza è finito per passare vicino a un rifugio, più precisamente al Rifugio Dordona, a 1.960 metri di altezza. Qui sotto un frame del filmato condiviso su Facebook da chi gestisce la struttura. Con tutta probabilità, il conducente ha impostato la destinazione su un navigatore (Google Maps o simili) e si è fidato ciecamente della strada consigliata.

Il furgone di Mondo Convenienza a quasi 2.000 metri di altezza

Non è la prima volta che succede, ma è andata bene

Chi abita in zona o la frequenta, sa bene che quel tratto di strada non è adatto a un mezzo di questo tipo. Non è però la prima volta che succede: secondo alcuni locali, nel 2024 è toccato addirittura a un carro funebre con salma a bordo, che nel tentativo di raggiungere una chiesa per il funerale è rimasto bloccato su un passo a causa delle neve, dopo aver imboccato la via sbagliata. È online un articolo dell’epoca.

Spesso, i navigatori stradali calcolano il percorso più beve per arrivare a destinazione, non tenendo conto della tipologia di veicolo guidato e nemmeno del fondo. È ancora peggio quando se non considerano dislivelli da superare. E se il conducente imposta di evitare i pedaggi, elimina di conseguenza ogni alternativa più agevole, ma che prevede il pagamento di un biglietto.

La buona notizia è che non ci sono state conseguenze. Può comunque essere considerato come un monito: fare attenzione alle indicazioni, anche e soprattutto in un periodo come questo che vede molti partire per le vacanze. Detto questo, nessuno sceglierà mai di abbandonare Google Maps e servizi simili per tornare alle cartine e ai TuttoCittà (solo chi ha superato le 40 candeline sulla torta se li ricorda).

Disclaimer: l’immagine di copertina che apre questo articolo è stata ricreata con l’intelligenza artificiale, partendo dal filmato condiviso su Facebook.

Fonte: SondrioToday

Pubblicato il 13 lug 2026

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Davide Tommasi
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13 lug 2026
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