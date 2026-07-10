 Problemi con ING: gli aggiornamenti sul down del 10 luglio
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Problemi con ING: gli aggiornamenti sul down del 10 luglio

Down parziale per i servizi online dell'istituto ING: in questo articolo la situazione aggiornata, sulla base delle segnalazioni inviate.
Problemi con ING: gli aggiornamenti sul down del 10 luglio
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Down parziale per i servizi online dell'istituto ING: in questo articolo la situazione aggiornata, sulla base delle segnalazioni inviate.
ING Group, Flickr
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Si sono moltiplicate nell’ultima ora le segnalazioni relative a un down almeno parziale per i servizi online di ING. Il grafico qui sotto mostra l’andamento dei feedback inviati dai clienti dell’istituto al portale Downdetector. Aggiorneremo questo articolo con tutte le novità del caso.

Il down del 10 luglio secondo Downdetector

Il down di ING del 10 luglio 2026: cosa sta succedendo

Il picco si è registrato intorno alle ore 13:30 di oggi, venerdì 10 luglio. Tra chi sta lamentando malfunzionamenti, qualcuno afferma che è impossibile accedere al saldo del conto ed eseguire transazioni. La dashboard ufficiale non mostra manutenzioni programmate e indica tutti i servizi come operativi.

Aggiornamento (10 luglio 2026, 13:58)

La situazione è pressoché invariata nel corso dell’ultima mezz’ora. Le segnalazioni inviate a Downdetector rimangono costanti, continueremo a monitorare la situazione.

Aggiornamento (10 luglio 2026, 14:57)

Purtroppo, dopo un’ora e mezzo circa la situazione sembra la stessa. Questo è il grafico aggiornato, con un nuovo picco nei feedback.

Aggiornamento sul down di ING del 10 luglio 2026

Aggiornamento (10 luglio 2026, 15:50)

Si sta registrando un aumento delle segnalazioni. Dall’istituto non sono arrivate informazioni ufficiali.

Un altro update sui problemi dei servizi ING

… in aggiornamento

Disclaimer

Quanto riportato in questo articolo si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.

Pubblicato il 10 lug 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
10 lug 2026
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