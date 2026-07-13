Patente sull'app IO, problemi per chi ha la dieresi nel nome

Sono già oltre 10 milioni i caricamenti della patente di guida nell’app IO, a testimoniare il successo dell’iniziativa IT-Wallet. C’è però chi non riesce ad aggiungere il documento all’applicazione, a causa del suo nome o cognome. A denunciarlo apertamente è stata per prima Maria Elisabeth Rieder del Team K, movimento politico attivo nella Provincia di Bolzano, con un’interrogazione in Consiglio.

Il problema della patente nell’app IO

Il motivo è da ricercare nella presenza di una dieresi (ä, ö, ü) nel nome o nel cognome. La procedura si interrompe e mostra un messaggio di errore ( Problema anagrafe ), impedendo di andare avanti. Sul tema ci sono da tempo discussioni sul forum di Agenzia per l’Italia Digitale.

È arrivata la risposta del presidente della Provincia, Arno Kompatscher. La questione è nota e all’inizio dell’anno è già stata segnalata al Ministero dell’Interno. Ne è al corrente anche il ministro Matteo Piantedosi e si sta lavorando per trovare una soluzione efficace, ma non è dato sapere in che modo o con quali tempistiche.

Rieder parla di uno svantaggio concreto che penalizza chi non riesce a portare a termine il processo, un problema avvertito soprattutto in Alto Adige, dove molti cognomi contengono dieresi. È effettivamente così, considerando che i documenti digitali inseriti nell’applicazione hanno valore legale e, ad esempio, possono essere esibiti alle forze dell’ordine durante i controlli.

La digitalizzazione non deve portare all’esclusione delle persone a causa del proprio nome. Le dieresi sono una parte naturale della lingua e dell’identità tedesca. Per questo mi aspetto dagli uffici statali competenti un rapido adeguamento tecnico, affinché tutte le cittadine e i cittadini possano usufruire allo stesso modo dei servizi digitali.

Dovranno quasi certamente occuparsene PagoPA, che ha in carico lo sviluppo dell’app IO, e la Motorizzazione Civile che prende in carico le richieste per l’aggiunta della patente nella sezione Portafoglio.