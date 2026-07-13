Spotify Release Radar, arrivano i filtri per personalizzare la playlist

Ogni venerdì, Release Radar serve fino a due ore di musica nuova, brani dagli artisti che si segue, e tracce da artisti che Spotify pensa possano piacere. Il problema è che tra le scoperte azzeccate ci finiscono anche brani che non c’entrano nulla con i propri gusti. Adesso Spotify dà più controllo su cosa finisce nella playlist.

Spotify migliora Release Radar: meno brani casuali e più controllo sulle raccomandazioni

In cima alla playlist Release Radar appaiono ora dei filtri selezionabili, fino a cinque opzioni visibili contemporaneamente. Tra queste: “Scopri nuovi artisti,” “Scelte degli editor,” “Ascolto facile” e “Pop.” I filtri permettono di restringere le raccomandazioni, meno brani casuali, più brani in linea con ciò che si vuole sentire.

Oltre ai filtri, Spotify ha migliorato il sistema di raccomandazione complessivo di Release Radar. La playlist ha anche un nuovo look con copertina e header ridisegnati.

Il rollout è in corso su mobile e desktop. Se si vedono le nuove opzioni in cima alla playlist, sono già attive per voi.

Gli utenti hanno finalmente più controllo

Release Radar esiste dal 2016, otto anni di playlist settimanali personalizzate. È il mixtape del venerdì: musica nuova dagli artisti amati, mescolata con scoperte algoritmiche. I nuovi filtri aggiungono un livello di controllo che prima mancava.

È la stessa logica di “Your Algorithm” di Instagram, dare agli utenti visibilità e controllo su ciò che l’algoritmo fa per loro. Insomma, gli algoritmi restano, ma gli utenti possono almeno tenere il volante.