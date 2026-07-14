Ondata di caldo record: come controllare bollettini e previsioni

Ci eravamo illusi che la lunga ondata di calore del mese di giugno potesse lasciare spazio a un’estate un po’ più mite, invece eccoci di nuovo alle prese con un caldo record. Qui è dove segnaliamo in modo molto sintetico un paio di strumenti essenziali per essere informati su ciò che ci aspetta, andando oltre le solite previsioni meteo.

Resta informato sull’ondata di caldo con siti e app

Il primo è il bollettino del Ministero della Salute, raggiungibile attraverso il sito istituzionale. È aggiornato ogni mattina intorno alle ore 11:00 e prende in considerazione 27 grandi città, da nord a sud, con una proiezione alle successive 72 ore utile per capire come evolverà la situazione.

Il secondo, invece, è l’applicazione Caldo e Salute disponibile solo in versione Android e in download gratuito su Google Play. Ripropone sostanzialmente le informazioni pubblicate dal portale.

In entrambi i casi, è indicato il livello di rischio per la salute. È un fattore che dovrebbero tenere in considerazione soprattutto gli anziani, le persone con malattie croniche e chi si prende cura dei neonati.

Livello 0: nessun rischio;

livello 1: pre-allerta, condizioni che possono precedere un’ondata di calore;

livello 2: rischio per i più fragili, pericolo per anziani, malati cronici e neonati;

livello 3: rischio per tutta la popolazione, anche per le persone sane.

Cosa fare: dai consigli alle previsioni meteo

Questi i consigli da seguire per far fronte al caldo record di questi giorni, in attesa che il meteo ci dia un po’ di sollievo. Sono quelli forniti dalla Protezione Civile.

Bere spesso, senza aspettare di avere sete;

evitare di uscire nelle ore più calde, di norma dalle 11:00 alle 18:00;

tenere la casa fresca chiudendo persiane e tende nelle ore di sole;

controllare gli anziani soli, una telefonata o una visita possono salvare una vita;

in caso di malore da caldo (confusione, debolezza improvvisa, pelle calda e asciutta) chiamare subito il 112.

Per le previsioni meteo, il sito dell’Aeronautica Militare è un punto di riferimento, ma qualsiasi altro portale e app può fornire informazioni dettagliate e geolocalizzate.