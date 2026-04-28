 Cambia il backup delle chat di WhatsApp: scegli tu dove caricarlo
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Cambia il backup delle chat di WhatsApp: scegli tu dove caricarlo

Il backup delle chat di WhatsApp potrà essere effettuato anche sul cloud storage di Meta, in alternativa a Google Drive e iCloud come oggi.
Cambia il backup delle chat di WhatsApp: scegli tu dove caricarlo
Informatica App e Software Cloud & Hosting
Il backup delle chat di WhatsApp potrà essere effettuato anche sul cloud storage di Meta, in alternativa a Google Drive e iCloud come oggi.
ChatGPT

Presto sarà possibile eseguire il backup delle chat di WhatsApp senza necessariamente doversi affidare a Google Drive o iCloud. Il team al lavoro sull’applicazione sta sperimentando il caricamento dell’archivio sui server di Meta, con utilizzo obbligatorio della crittografia end-to-end per garantire il massimo della sicurezza.

Il backup delle chat di WhatsApp sul cloud di Meta

A scoprirlo e renderlo noto è stata, come sempre, la redazione del sito WABetaInfo. Nello screenshot qui sotto si legge chiaramente che gli utenti avranno a disposizione 2 GB gratis in cui caricare le loro conversazioni e i contenuti allegati. A dire il vero non è molto: per tanti potrebbe non essere sufficiente.

Il backup delle chat di WhatsApp potrà essere effettuato anche sul cloud di Meta, in alternativa a Google Drive

Non è chiaro se Meta stia valutando di offrire 2 GB a tutti oppure solo a chi sceglierà di sottoscrivere l’abbonamento Plus da 2,49 euro al mese. Ci sono indiscrezioni anche sulla possibilità di arrivare fino a 50 GB, ma acquistando lo spazio aggiuntivo per 0,99 dollari al mese (negli USA).

Per il gruppo di Mark Zuckerberg, questa potrebbe essere un’altra strada da percorrere per monetizzare la popolarità del servizio che oggi conta oltre tre miliardi di account attivi in tutto il mondo, ma ancora fatica a creare profitto. L’obiettivo è quello di trasformarlo in una macchina da soldi, attraverso diverse modalità.

La novità è in fase di test. Come sempre avviene in questi casi, verrà messa a disposizione degli utenti solo se i feedback raccolti saranno positivi e con un approccio graduale alla distribuzione. Certo è che poter contare su un’opzione in più per il backup delle chat farebbe comodo a molti, considerando che lo spazio a disposizione su Google Drive e iCloud dev’essere condiviso con tanti altri contenuti.

Per quanto riguarda la crittografia end-to-end, nel caso in cui si scelga il cloud di Meta diventa obbligatoria, potendo decidere se utilizzare una passkey o una password tradizionale.

Fonte: WABetaInfo

Pubblicato il 28 apr 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Bug Outlook blocca fuori dall'account anche con la password giusta

Bug Outlook blocca fuori dall'account anche con la password giusta
WhatsApp smetterà di funzionare a settembre su questi dispositivi

WhatsApp smetterà di funzionare a settembre su questi dispositivi
Il fitness su Spotify, ora vuole diventare il tuo personal trainer

Il fitness su Spotify, ora vuole diventare il tuo personal trainer
Internxt cloud: più privacy, più strumenti e sconto fino all’85%

Internxt cloud: più privacy, più strumenti e sconto fino all’85%
Bug Outlook blocca fuori dall'account anche con la password giusta

Bug Outlook blocca fuori dall'account anche con la password giusta
WhatsApp smetterà di funzionare a settembre su questi dispositivi

WhatsApp smetterà di funzionare a settembre su questi dispositivi
Il fitness su Spotify, ora vuole diventare il tuo personal trainer

Il fitness su Spotify, ora vuole diventare il tuo personal trainer
Internxt cloud: più privacy, più strumenti e sconto fino all’85%

Internxt cloud: più privacy, più strumenti e sconto fino all’85%
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
28 apr 2026
Link copiato negli appunti