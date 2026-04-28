Cambia il backup delle chat di WhatsApp: scegli tu dove caricarlo

Presto sarà possibile eseguire il backup delle chat di WhatsApp senza necessariamente doversi affidare a Google Drive o iCloud. Il team al lavoro sull’applicazione sta sperimentando il caricamento dell’archivio sui server di Meta, con utilizzo obbligatorio della crittografia end-to-end per garantire il massimo della sicurezza.

A scoprirlo e renderlo noto è stata, come sempre, la redazione del sito WABetaInfo. Nello screenshot qui sotto si legge chiaramente che gli utenti avranno a disposizione 2 GB gratis in cui caricare le loro conversazioni e i contenuti allegati. A dire il vero non è molto: per tanti potrebbe non essere sufficiente.

Non è chiaro se Meta stia valutando di offrire 2 GB a tutti oppure solo a chi sceglierà di sottoscrivere l’abbonamento Plus da 2,49 euro al mese. Ci sono indiscrezioni anche sulla possibilità di arrivare fino a 50 GB, ma acquistando lo spazio aggiuntivo per 0,99 dollari al mese (negli USA).

Per il gruppo di Mark Zuckerberg, questa potrebbe essere un’altra strada da percorrere per monetizzare la popolarità del servizio che oggi conta oltre tre miliardi di account attivi in tutto il mondo, ma ancora fatica a creare profitto. L’obiettivo è quello di trasformarlo in una macchina da soldi, attraverso diverse modalità.

La novità è in fase di test. Come sempre avviene in questi casi, verrà messa a disposizione degli utenti solo se i feedback raccolti saranno positivi e con un approccio graduale alla distribuzione. Certo è che poter contare su un’opzione in più per il backup delle chat farebbe comodo a molti, considerando che lo spazio a disposizione su Google Drive e iCloud dev’essere condiviso con tanti altri contenuti.

Per quanto riguarda la crittografia end-to-end, nel caso in cui si scelga il cloud di Meta diventa obbligatoria, potendo decidere se utilizzare una passkey o una password tradizionale.