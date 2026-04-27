 Internxt cloud: più privacy, più strumenti e sconto fino all’85%
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Internxt cloud: più privacy, più strumenti e sconto fino all’85%

Internxt offre cloud storage sicuro con crittografia avanzata, strumenti integrati per la privacy e piani Lifetime disponibili con sconti fino all’85%.
Internxt cloud: più privacy, più strumenti e sconto fino all’85%
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Internxt offre cloud storage sicuro con crittografia avanzata, strumenti integrati per la privacy e piani Lifetime disponibili con sconti fino all’85%.

Archiviare file online è ormai un’abitudine quotidiana, ma non tutti i servizi cloud garantiscono lo stesso livello di controllo e protezione dei dati. Per chi cerca una soluzione capace di unire spazio, sicurezza e strumenti aggiuntivi in un unico ambiente, Internxt si propone come un’alternativa orientata alla privacy, con piani Lifetime disponibili con sconti fino all’85%.

Scopri l’offerta di Internxt

Non solo Drive: una suite completa

Internxt non si limita a offrire spazio cloud. Il servizio si presenta come una suite articolata che include Drive per l’archiviazione, ma anche VPN, antivirus e cleaner per la gestione e protezione dei dispositivi. A questi si affiancano funzionalità in evoluzione come Mail e Meet, oltre a strumenti basati su AI. Un ecosistema unico in cui  gestire file, sicurezza e comunicazione senza dover ricorrere a piattaforme esterne.

Privacy e crittografia avanzata

Tra gli aspetti interessanti della proposta troviamo la sicurezza. Internxt utilizza crittografia end-to-end a conoscenza zero, garantendo che solo l’utente possa accedere ai propri dati. Questo significa che nemmeno il provider ha accesso ai contenuti archiviati. A rendere l’offerta ancora più distintiva è la crittografia post-quantistica, progettata per proteggere i dati anche da minacce future. Un elemento ancora poco diffuso nel settore, che rafforza il posizionamento del servizio.

Trasparenza e verifiche indipendenti

Internxt punta anche sulla trasparenza. Il codice è open source e quindi verificabile pubblicamente, mentre audit indipendenti certificano la sicurezza dell’infrastruttura. La conformità al GDPR e i controlli effettuati da società specializzate contribuiscono a costruire fiducia, soprattutto tra gli utenti più attenti alla protezione dei dati.

Piani fino a 5TB e funzionalità incluse

L’offerta è strutturata su tre livelli principali. Il piano Essential include 1TB di spazio, mentre Premium arriva a 3TB con strumenti aggiuntivi per collaborazione e gestione avanzata dei file. Il piano Ultimate, infine, offre 5TB e un ecosistema ancora più completo, con funzionalità in arrivo come supporto CLI, WebDav e integrazione con NAS. Tutti i piani includono autenticazione a due fattori, backup del computer e condivisione file protetta da password, oltre a VPN e antivirus integrati.

Sconto fino all’85% e prova senza rischi

A rendere l’offerta particolarmente competitiva è lo sconto fino all’85%, che consente di accedere alla suite a condizioni molto vantaggiose rispetto ai prezzi standard. È inoltre prevista una garanzia di rimborso di 30 giorni, che permette di testare il servizio senza impegno e valutare concretamente le funzionalità offerte.  Per conoscere l’offerta completa di Internxt clicca qui.

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Pubblicato il 27 apr 2026

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