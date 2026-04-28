Bug Outlook blocca fuori dall'account anche con la password giusta

Hai tentato di accedere troppe volte con un account o una password errati. Il messaggio appare anche se la password è giusta. Si resetta la password, funziona per qualche ora, poi il messaggio riappare. Si resetta di nuovo usando l’account secondario. Anche quello si blocca con lo stesso errore. Se si contatta il supporto tecnico, un sistema automatizzato rimanda al sito web già provato. Il sito dice che non c’è nulla di sbagliato con l’account e chiede di cambiare password. Il ciclo ricomincia…

È il bug che sta bloccando gli utenti Outlook, prevalentemente con account Hotmail, da circa un mese. Microsoft non lo ha ancora riconosciuto nella sezione problemi noti.

Il bug che blocca gli account Hotmail su Outlook da settimane

Gli utenti di Outlook sono bloccati da settimane in un loop da cui è impossibile uscire. Il bug è stato segnalato su Reddit circa un mese fa e qualcuno, forse scherzando, ha ipotizzato fosse un modo di Microsoft per far smettere di usare il vecchio servizio e passare a quello a pagamento. Da allora, le segnalazioni si sono moltiplicate.

Il supporto tecnico di Microsoft, ormai quasi interamente automatizzato, non è riuscito a risolvere il problema per nessuno degli utenti colpiti. Il sistema non riconosce il bug, quindi non propone la soluzione giusta. Rimanda al sito web. Il sito propone il reset della password. Il reset non serve a nulla. Il ciclo continua.

Un guasto a parte (forse) rispetto al malfunzionamento su iOS

Microsoft ha appena confermato un problema separato con Outlook su iOS, utenti bloccati fuori dall’email, e ha rilasciato una correzione dichiarando che i servizi stanno lentamente tornando alla normalità. Ma gli utenti continuano a segnalare il blocco. Potrebbe trattarsi di due problemi distinti: il malfunzionamento iOS di oggi e il bug degli account Hotmail che dura da un mese.

Microsoft non ha ancora riconosciuto il secondo problema. Per gli utenti bloccati fuori dal proprio account email da settimane, senza un supporto tecnico che supporti veramente e senza il riconoscimento ufficiale del bug, la frustrazione è comprensibile.