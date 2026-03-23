Google Traduttore testa la modalità "Pratica" per la pronuncia

Si traduce una frase, si ascolta come si pronuncia, si prova a ripeterla, e Google Traduttore dice quanto si è andati vicino. Sembra ovvio, è quello che un insegnante di lingue farebbe dal primo giorno di lezione, ma Google Traduttore non ha mai offerto questa possibilità. Finora faceva ascoltare la pronuncia corretta e basta. Adesso, nel codice della versione Android 10.10.37, Android Authority ha scovato una nuova modalità “Pratica” alimentata dall’AI che trasforma il traduttore in un coach per la pronuncia.

Google Traduttore ci dirà se stiamo pronunciando bene o male, come funzionerà

Accanto alle funzioni AI “Comprendi” e “Chiedi” già presenti nelle traduzioni, arriverà un pulsante “Pratica.” Toccandolo si apre una schermata dove si può ascoltare la traduzione (più alcune alternative), poi toccare “Pronuncia” per esercitarsi.

Il Traduttore ascolta il tentativo e analizza la performance. Se la registrazione vocale non è abbastanza chiara, perché magari si è in un ambiente rumoroso, chiede di riprovare. Poi si ottiene una valutazione complessiva di quanto ci si è avvicinati alla pronuncia corretta e si può ripetere per migliorare.

Per chi non riesce a capire la pronuncia solo dall’audio, la schermata mostra una rappresentazione fonetica delle parole in un formato leggibile, non l’alfabeto fonetico internazionale (IPA), che per la maggior parte delle persone è indecifrabile.

Limiti e disponibilità

La funzione non è ancora attiva, è stata individuata nel codice dell’app. Sembra che sarà limitata ad alcune coppie di lingue: spagnolo e inglese funzionano, per il resto bisognerà aspettare. Non c’è una data di rilascio.

La funzione si affianca ad altri miglioramenti in arrivo per Google Traduttore, tra cui il controllo della velocità per rallentare i campioni audio, non ancora disponibile e una nuova interfaccia per la traduzione dal vivo. Google Traduttore sta diventando sempre più simile a uno strumento di apprendimento, un territorio già presidiato da app come Duolingo e Babbel, ma Google ha un vantaggio non da poco: è installato su praticamente ogni telefono Android del pianeta.