Google Traduttore, nuova interfaccia per la traduzione dal vivo

Google Traduttore sta vivendo un momento di insperata celebrità. Dopo anni da servizio invisibile, negli ultimi mesi si è ritrovato sotto i riflettori con aggiornamenti che nessuno si aspettava: una modalità per imparare le lingue, le funzioni Gemini per capire i modi di dire, e adesso un restyling dell’interfaccia di traduzione dal vivo. Per un’app che sembrava in letargo permanente, è un risveglio niente male.

Nuovo look per Google Traduttore: in arrivo toni audio diversi e widget personalizzati

La novità principale riguarda la Traduzione dal Vivo su Android. Finora, avviando una sessione, ci si trovava davanti un’interfaccia essenziale con le opzioni di conversazione in basso a sinistra, cosa sentire ad alta voce, cosa tramite auricolare, cosa mostrare sullo schermo, e le traduzioni che apparivano dall’alto verso il basso.

Google sta sperimentando un nuovo design. La sessione si apre adesso con una schermata introduttiva che invita a scegliere le opzioni prima di iniziare. Le impostazioni possono essere affinate come prima, ma il registro della conversazione è stato spostato nella parte inferiore dello schermo. Un cambiamento che riorganizza il flusso visivo della traduzione in tempo reale.

Toni diversi per la pronuncia

Un’altra novità in fase di sviluppo riguarda la riproduzione audio delle traduzioni. Per chi ha dubbi sulla pronuncia, Google sta lavorando sulla possibilità di rallentare la riproduzione audio o di scegliere un tono diverso. La funzione non è ancora attiva, quindi non è possibile sentire come suonerà nella pratica. Dalle indiscrezioni emerge che il supporto ai diversi toni non sarà disponibile per tutte le lingue.

Widget e scorciatoie in arrivo

Sul fronte widget, Google sta preparando un nuovo formato 3×2 che offre un collegamento rapido per avviare una traduzione con una coppia di lingue specifica, da aggiungere alla collezione di widget dalle dimensioni leggermente caotiche avvistati il mese scorso.

La novità già pronta per l’uso, invece, sono le scorciatoie dell’app. Tenendo premuta l’icona di Google Traduttore si accede direttamente alla modalità Pratica e ad altre funzioni rapide. Erano in fase di sviluppo alla fine dell’anno scorso e adesso stanno iniziando ad arrivare.

Insomma, Google sta investendo seriamente per trasformare Traduttore da semplice convertitore di parole a strumento linguistico completo, ed era ora.