Google Traduttore con Gemini capisce modi di dire ed espressioni

Google Traduttore, stranamente, è sopravvissuto quasi intatto all’invasione dell’intelligenza artificiale nell’ecosistema Google. Almeno, fino a ora. Big G, infatti, ha annunciato nuove funzionalità basate su Gemini per l’app su Android e iOS.

Su Google Traduttore, addio traduzioni letterali grazie a Gemini

L’obiettivo è interpretare meglio i modi di dire, le espressioni colloquiali, tutto quel linguaggio che non sta nei dizionari ufficiali e che tradotto parola per parola diventa nonsense.

L’esempio classico è: “It’s raining cats and dogs.” Fino a ieri Google Traduttore avrebbe servito qualcosa sui gatti e i cani che cadono dal cielo. Con le nuove funzioni AI, cercherà invece l’espressione equivalente nella lingua di destinazione. Ad esempio, in italiano, potrebbe tradurre con “Piove a catinelle”. Un salto di qualità che lo rende decisamente più utile per chi ha bisogno di comunicare davvero, non solo di decifrare parole.

Due nuove schede: Comprendi e Chiedi

L’app guadagna due nuove sezioni. La prima, “Understand” (Comprendi), si attiva dopo aver inserito una frase da tradurre. Gemini spiega il significato dell’espressione, il contesto in cui si usa, le sfumature di tono. La seconda, “Ask” (Chiedi), è una vera e propria chat dove si possono fare domande in linguaggio naturale. Tipo: Qual è il modo migliore per dire “beating a dead horse” in spagnolo? E Gemini dà l’espressione appropriata, non una traduzione meccanica. Insomma, finalmente non si faranno più figuracce con i modi di dire stranieri.

Disponibilità

Le nuove funzioni di Gemini sono già disponibili nell’app Traduttore negli Stati Uniti e in India su Android e iOS. L’arrivo sul web è previsto a breve. Google Traduttore supporta 249 lingue in totale, ma Gemini ne gestisce oltre 100 per la generazione e comprensione del testo, quindi le funzioni AI non saranno disponibili per tutte le lingue, ma copriranno la stragrande maggioranza di quelle più parlate.

L’anno scorso era arrivata la traduzione dal vivo, adesso la comprensione contestuale. Chissà quanto ci metterà ad arrivare in Europa.