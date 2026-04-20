Firefox 150.0 migliora Split View e trasforma l'editor PDF integrato

Firefox arriva a quota 150 con un aggiornamento che tocca molte delle funzioni quotidiane del browser, Split View, editor PDF, condivisione tab, gestione profili, senza stravolgere nulla, ma rendendo tutto un po’ più fluido.

Firefox 150.0: Split View con un clic destro ed editor PDF che riordina le pagine

Clic destro su qualsiasi link → “Apri link in Split View” → il link si apre affiancato alla scheda corrente. Prima si doveva aprire Split View e poi arrangiarsi. Adesso è un’opzione nel menu contestuale. È possibile anche cercare tra le schede aperte quando si crea una vista divisa e invertire le posizioni delle schede con la nuova opzione “Inverti schede.”

L’editor PDF diventa serio

L’editor PDF integrato di Firefox ora permette di riordinare, copiare, incollare, eliminare ed esportare pagine. Non è ancora un sostituto di Adobe Acrobat, ma per operazioni base, come togliere una pagina, riorganizzare l’ordine, estrarre alcune pagine, non serve più scaricare un software esterno.

Condivisione multi-tab

Per selezionare più schede, clic destro, “Condividi X link.” Quando si incollano i link in un’altra app, includono sia il titolo della pagina che l’URL. Una grande comodità per chi condivide regolarmente gruppi di link.

Sicurezza: accesso alla rete locale limitato per tutti

Firefox ora richiede ai siti web il permesso prima di connettersi a dispositivi sulla propria rete locale o ad app e servizi sul proprio dispositivo. La protezione era precedentemente limitata agli utenti con Enhanced Tracking Protection impostata su Strict, ora viene estesa gradualmente a tutti. È la stessa direzione che sta prendendo Android 17 con le restrizioni alla rete locale.

Le altre novità

Traduzioni in tempo reale e private direttamente nel browser tramite la pagina “about:translations”, basta digitare “translate” nella barra degli indirizzi.

Supporto per il picker emoji GTK su Linux (Ctrl+.).

Le web app di Firefox sono ora disponibili per gli utenti Windows che hanno installato Firefox dal Microsoft Store.

Il nuovo sistema di gestione profili è disponibile per tutti, inclusi gli utenti Windows 10, con backup su file.

Nuovo pacchetto .rpm per le distribuzioni Linux basate su Red Hat, Fedora e openSUSE. E per chi preferisce creare gruppi di schede dal menu contestuale, è possibile disattivare la creazione di gruppi tramite drag-and-drop nelle impostazioni.

Firefox 150.0 è disponibile per il download sull’FTP di Mozilla. Le installazioni esistenti si aggiorneranno automaticamente nelle prossime ore.