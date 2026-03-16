Come installare Claude Cowork su Windows in cinque minuti

La maggior parte degli strumenti AI risponde alle domande. Si chiede, si ottiene una risposta, e si procede da soli. Claude Cowork invece, è un assistente che fa le cose al posto dell’utente, in autonomia. Fino a poco tempo fa, Cowork era un privilegio esclusivo degli utenti Mac. Ora è disponibile anche per Windows.

Claude Cowork per Windows: guida all’installazione dell’assistente AI autonomo

Cowork accede direttamente ai file sul proprio computer, senza doverli caricare manualmente. È possibile assegnargli compiti, programmarne l’esecuzione in anticipo e lasciarlo lavorare in autonomia, il tutto senza scrivere una sola riga di codice.

In pratica, si può chiedere di confrontare PC portatili su più siti e trasformare i risultati in una guida all’acquisto personalizzata, di mettere ordine in una cartella piena di immagini e documenti accumulati mese dopo mese, o di creare una presentazione partendo da un mucchio di appunti sparsi. Mentre lui lavora, l’utente può fare altro, o almeno questa è l’idea di Anthropic.

Prima di iniziare, una nota importante, al momento in cui scriviamo, Cowork è disponibile solo per gli abbonati ai piani a pagamento di Claude. Se il proprio computer utilizza Windows 10 o versioni successive, ecco come installarlo e inizia a usarlo subito.

1. Scaricare l’applicazione di Claude Cowork

Per usare Cowork è necessario installare l’applicazione desktop di Claude sul computer. Non esiste una versione utilizzabile esclusivamente dal browser, serve il programma completo.

Se si usa Windows, basta andare sul sito di Claude e scaricare la versione per il proprio sistema operativo. Il file di installazione è sorprendentemente leggero, appena 7 megabyte, perciò il download richiede letteralmente pochi secondi.

Prompt da provare una volta installato: Confronta i tre portatili migliori per rapporto qualità-prezzo sotto i 1.000 euro e crea un documento con una tabella comparativa delle caratteristiche principali.

2. Avviare l’installazione

Una volta completato il download, bisogna eseguire il file di installazione. Il programma si occupa autonomamente di scaricare i componenti rimanenti, l’unica cosa che serve è una connessione a Internet attiva. Attendere che il processo si completi senza interromperlo. L’installazione è rapida e non richiede configurazioni tecniche particolari.

3. Accedere con il proprio account

Al termine dell’installazione, si vedrà un pulsante per procedere con l’accesso. Cliccare e accedere con il proprio account Claude esistente, oppure con l’account Google. Come già detto, serve un abbonamento a pagamento per accedere alla funzionalità Cowork.

3. Configurare le impostazioni iniziali

Dopo l’accesso, il programma chiederà di impostare una scorciatoia da tastiera e un’icona nella barra dei menu per avviare Claude rapidamente. È possibile attivare le opzioni che si preferiscono, la scorciatoia da tastiera è particolarmente comoda se si pensa di usare Cowork spesso, perché permette di richiamare l’assistente in qualsiasi momento senza cercare l’applicazione tra le finestre aperte.

Prompt da provare: Organizza tutti i file nella mia cartella Download: raggruppa le immagini per data, i documenti per tipo e segnala eventuali file duplicati.

4. Trovare la scheda Cowork

Una volta completata la configurazione, ci si troverà davanti all’interfaccia familiare di Claude, la stessa che del browser, ma ora come applicazione desktop sul proprio computer Windows. La vista predefinita è la chat tradizionale.

Per accedere a Cowork, basta cliccare sulla scheda dedicata nella parte superiore della finestra dell’applicazione. È lì che il semplice assistente conversazionale si trasforma in qualcosa di diverso, uno strumento capace di lavorare sui propri file, navigare autonomamente e completare compiti complessi mentre ci si occupa di altro.

Esempio di prompt da testare: Prendi gli appunti della riunione di ieri nella cartella Documenti e trasformali in una presentazione strutturata con titolo, punti chiave e azioni da compiere.

Come funziona nella pratica

Cowork ha accesso diretto al sistema operativo e ai file del proprio computer. Non serve caricare documenti manualmente, copiare e incollare contenuti nella finestra di conversazione. È sufficiente descrivere il compito, e Cowork si mette all’opera.

La possibilità di programmare attività in anticipo, rende questo strumento ancora più utile. Si può impostare un compito la sera e trovare il risultato pronto la mattina dopo, come un rapporto generato, una cartella riorganizzata, una ricerca completata. Creare un’automazione è davvero semplicissimo, e basta una frase scritta in linguaggio naturale.

Cinque idee per iniziare

Per chi ha appena installato Cowork e non sa bene da dove cominciare, ecco cinque compiti che dimostrano le capacità dello strumento.

Fare pulizia: Si può chiedere a Cowork di analizzare la cartella dei documenti, identificare i file che non si aprono da più di sei mesi e proporre una riorganizzazione logica. Magari è un compito che si rimanda da anni, e che l’AI può completare in pochi minuti.

Ecco il prompt da usare: Analizza la mia cartella Documenti, identifica i file non aperti da più di sei mesi e proponi una struttura di cartelle più organizzata.

Ricerca e confronto: Si può dare a Cowork un argomento di ricerca con criteri precisi e chiedere un documento di sintesi. Funziona per acquisti, decisioni professionali, pianificazione di viaggi, qualsiasi situazione in cui si devono raccogliere informazioni da più fonti e trasformare in qualcosa di utilizzabile.