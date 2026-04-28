Notepad++ per macOS: ecco l'app nativa gratuita

Notepad++ è da oltre 20 anni la migliore alternativa a Blocco note di Microsoft (che include funzionalità AI poco apprezzate dagli utenti). Da alcuni giorni è finalmente disponibile anche la versione per macOS. Può essere installata sui Mac con chip Apple e Intel. Ovviamente è open source e gratuita. Il file DMG (universale) può essere scaricato dal sito ufficiale.

Funzionalità di Notepad++ per macOS

L’app Notepad++ per Windows viene sviluppata dal 2003 da Don Ho. A parte qualche piccolo incidente di percorso viene considerata da anni la migliore alternativa a Blocco note (Notepad) di Microsoft. Può essere utilizzata anche come editor per diversi linguaggi di programmazione e supporta numerosi plugin.

Il codice sorgente è open source (si trova su GitHub), quindi lo sviluppatore Andrey Letov ha deciso di effettuare il porting sul sistema operativo di Apple. La prima versione di Notepad++ per macOS è stata rilasciata l’8 aprile. Quella più recente è 1.0.4 del 22 aprile. È scritta in Objective-C++ (invece di C++) e usa Cocoa per l’interfaccia utente (invece del front-end Win32).

Il file DMG è firmato con Apple Developer ID e approvato da Apple, quindi non viene bloccato da Gatekeeper. Il numero di plugin è inferiore rispetto alla versione per Windows, ma l’elenco è già piuttosto lungo. I requisiti minimi sono: processore Apple o Intel, 4 GB di RAM (consigliati 8 GB), 50 MB di spazio su disco e macOS 11 Big Sur.

Lo sviluppatore sottolinea che non viene raccolto nessun dato sull’uso (telemetria) e non sono presenti annunci pubblicitari. L’unico accesso di rete è visibile quando l’utente sceglie e installa un plugin (viene effettuata la connessione a GitHub per il download dell’archivio ZIP).