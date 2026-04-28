La console MX di Logitech ora controlla Word, Excel e PowerPoint

La Logitech MX Creative Console, l’alternativa di Logitech allo Stream Deck di Elgato, è nata per i creativi: plug-in per Final Cut Pro, Lightroom, Figma. Ma da oggi controlla anche le app di produttività, come Word, Excel, PowerPoint, Slack e Notion. È possibile creare pulsanti fisici per sostituire il testo su Word, inserire celle su Excel, cambiare workspace su Slack, formattare liste su Notion.

I nuovi plug-in di produttività di MX di Logitech

I Productivity Plugins sono disponibili gratuitamente nel Logi Marketplace. Funzionano con l’intera linea MX di Logitech, non solo la Creative Console. Il mouse MX Master 4 e la tastiera MX Mechanical Mini supportano gli Action Ring, menu radiali che danno accesso rapido a scorciatoie, azioni e strumenti specifici nelle app supportate. Tutto si configura tramite l’app Logi Options Plus.

Con la Creative Console, è possibile dedicare pulsanti fisici a funzioni che si usano costantemente, come inserire una riga in Excel, applicare uno stile in Word, passare da un canale Slack all’altro. Per chi lavora in queste app tutto il giorno, è una funzione interessante.

Easy Switch migliorato

Logitech ha anche annunciato miglioramenti alla funzione Easy Switch, quella che permette a mouse e tastiere di connettersi e passare tra più computer. Fino a oggi, si doveva premere il pulsante Easy Switch su ogni dispositivo separatamente. Con l’aggiornamento, premendo il pulsante sulla tastiera MX Keys S o MX Keys Mini, l’app Logi Options Plus può essere configurata per cambiare automaticamente anche il mouse MX e il Creative Dialpad.

Serve un aggiornamento firmware per i dispositivi che si vuole usare con questa funzione. Logitech prevede di espandere il supporto ad altre tastiere della linea MX in futuro.