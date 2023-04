I migliori antivirus per Windows 11 del 2023 (gratis e a pagamento)

La scelta del giusto pacchetto antivirus per Windows 11 può essere difficile, dato il vasto assortimento di software presenti sul mercato. Tuttavia, avere una panoramica completa ed esaustiva sui migliori programmi in commercio è importante per scegliere quello più adatto alle proprie esigenze.

Anche perché, vale la pena ricordarlo, non è sufficiente affidarsi solo all’antivirus già integrato nel sistema operativo: nonostante offra una buona protezione dalle minacce informatiche, non può competere con un antivirus premium di alta qualità. La soluzione migliore è quella di affidarsi a strumenti in grado di offrire una protezione più elevata.

I migliori antivirus per Windows 11 del 2023

Dopo un’attenta valutazione, abbiamo selezionato gli antivirus Windows 11 che garantiscono protezione contro i malware del PC. Di seguito analizziamo le caratteristiche di ciascuno, elencando anche i loro pro e contro.

Prodotto Caratteristiche Sistemi Operativi Versione di prova gratuita Norton 360 Deluxe Caratteristiche: Fino a 5 dispositivi

Parental control

Protezione webcam

Leggero e affidabile

Protezione phishing

Backup cloud da 50 GB Sistemi Operativi: Windows

Mac

Android

iOS Versione di prova gratuita: Sì (14 giorni) Vedi l'offerta Recensione McAfee Total Protection Caratteristiche: Fino a 10 dispositivi

Ottimo servizio clienti

Pacchetti personalizzabili

Leggero e affidabile

Parental control Sistemi Operativi: Windows

Mac

Android

iOS Versione di prova gratuita: Sì (30 giorni) Vedi l'offerta Recensione Kaspersky Antivirus Caratteristiche: Fino a 5 dispositivi

VPN gratuita max 300 MB

Protezione anti-phishing

Protezione Webcam

Blocco pubblicità Sistemi Operativi: Windows

Mac

Android Versione di prova gratuita: No Vedi l'offerta Recensione Panda Dome Essential Caratteristiche: 1 Dispositivo

Firewall per Windows

VPN 150 MB/giorno

Protezione Wi-Fi

Protezione antivirus in tempo reale Sistemi Operativi: Windows

Mac

Android

iOS Versione di prova gratuita: Sì (30 giorni) Vedi l'offerta Recensione NordVPN Threat Protection Caratteristiche: Fino a 6 dispositivi

Anti-malware

Tracker e ad blocker

VPN sicura e ad alta velocità

1 TB di spazio di archiviazione cloud crittografata Sistemi Operativi: Windows

Mac

Android

Chrome OS

iOS Versione di prova gratuita: Sì (30 giorni) Vedi l'offerta Recensione

1. Norton

La nostra lista parte con Norton, software in grado di difendere i vostri dispositivi da malware recenti e già noti. Il suo firewall avanzato riesce a bloccare tutte le connessioni di rete indesiderate e gli accessi non autorizzati. Norton offre anche una vasta gamma di funzionalità progettate per migliorare le prestazioni e la sicurezza del PC.

Tra le sue caratteristiche più interessanti c’è l’archiviazione cloud gratuita, che garantisce fino a 75GB di spazio per vostri file. Inoltre, il firewall integrato fornisce una protezione a livello di rete, bloccando tutti gli accessi non autorizzati. Presente anche un filtro famiglia e una VPN sicura, entrambi utili per proteggere i dispositivi dei bambini e mascherare le attività online.

Le eccellenti funzionalità di sicurezza e il prezzo conveniente sono i motivi per cui acquistare uno dei pacchetti Norton. Il pacchetto Deluxe, ad esempio, copre fino a cinque dispositivi e vanta 50 GB di archiviazione, firewall, password manager, VPN, PC SafeCam e filtro famiglia.

Pro Contro Pro Ottimo motore di scansione

VPN sicura e Password Manager disponibili in diversi pacchetti

Assistenza live chat e telefonica in italiano

Rimborso entro 60 giorni se non soddisfatti Contro Può rallentare il dispositivo in cui è installato

Non c'è una versione gratuita

La prova dura solo 14 giorni e richiede un metodo di pagamento

2. McAfee

Se sei alla ricerca di un software in grado di garantire la sicurezza del tuo PC Windows, McAfee è un’opzione piuttosto valida. Le sue funzionalità di sicurezza avanzate e la protezione efficace contro i malware la rendono un’ottima alternativa. Questo programma antivirus offre una protezione completa ed è in grado di rilevate tutte le minacce più recenti.

McAfee mette a disposizione un firewall di alta qualità, la protezione da phishing e adware e la scansione WiFi. Il servizio offre anche una scansione del sistema operativo Windows e delle app installate per trovare gli aggiornamenti e garantire la massima sicurezza.

La VPN crittografa l’attività online per proteggere privacy e l’anonimato con dati illimitati. Inoltre, il software offre la protezione da furto di identità, monitorando il dark web e il resoconto della vostra carta di credito per avvisarvi in caso di furto di informazioni.

I pacchetti Single Device, Multi-Device e Family garantiscono protezione in tempo reale, protezione della rete domestica, protezione anti-phishing e gestione delle password. Tirando le somme, risulta uno dei migliori antivirus Windows 11.

Pro Contro Pro Interfaccia user-friendly

Ottimo sistema di monitoraggio dell'identità online

Buon rapporto qualità prezzo Contro Non c'è la possibilità di definire le scansioni personalizzate

Struttura nidificata delle opzioni che rende la navigazione poco agevole

3. Kaspersky

Proseguiamo la nostra selezione con Kaspersky, antivirus che offre un’eccezionale protezione contro il malware. Grazie al suo sistema di protezione a triplo strato è in grado di individuare le minacce tramite l’analisi euristica, isolare e rimuovere istantaneamente i pericoli. Kaspersky ha uno dei firewall più avanzati del settore, in grado di filtrare le connessioni in entrata e in uscita sulle reti locali e su Internet. Inoltre, offre molte opzioni di personalizzazione per soddisfare le esigenze degli utenti.

Mette a disposizione anche una VPN gratuita con un limite di dati di 300 MB al giorno. La VPN utilizza la tecnologia di Aura, che la rende veloce, sicura (AES-256 & HydraVPN) e adatta per il torrenting (P2P). Dispone inoltre di diverse funzioni extra, tra cui la connessione automatica, il kill switch, la protezione intelligente e la protezione dei siti web.

Da menzionare anche il gestore di password integrato in diversi pacchetti. Tra i vari piani offerti Kaspersky Premium è sicuramente il più interessante. Quest’ultimo, infatti, dispone di antivirus in tempo reale, protezione dei pagamenti online, VPN illimitata e veloce, protezione dell’identità e assistenza in italiano remota.

Pro Contro Pro Impatto basso sulle performance

Disponibilità di una versione free

VPN gratuita

Facilità di utilizzo Contro Politica sulla privacy della VPN non ottimale

La versione free è molto limitata

4. Panda

Il piano antivirus che consigliamo è Panda Dome, un’efficiente alternativa agli altri antivirus che abbiamo visto nelle righe precedenti. Tra le sue funzionalità spicca il Rescue Kit, opzione che consente di ripristinare il funzionamento di un computer infetto. Grazie al Rescue Kit è possibile creare un’unità USB di salvataggio per rimuovere rapidamente i virus che impediscono l’avvio del sistema. Inoltre, il Cloud Cleaner è in grado di individuare malware avanzati che possono sfuggire agli antivirus tradizionali.

Nel piano Dome Essential sono incluse la protezione phishing, la protezione Wi-Fi, il firewall e la funzione di navigazione sicura. Optando per il piano Dome Advanced è possibile avere anche la protezione ransomware e il filtro famiglia.

Pro Contro Pro Rescue Kit che permette di ripristinare un PC colpito da virus

Garanzia di rimborso entro 30 giorni Contro VPN limitata

Funzionalità extra da migliorare

5. Avira

Proseguiamo la nostra selezione con l’antivirus di Avira, uno dei più leggeri presenti sul mercato. Questo mette a disposizione un motore di scansione davvero rapido: la Smart Scan viene effettuata solamente in due minuti. Tuttavia, la funzionalità che rendono questo antivirus speciale sono i suoi aggiornamenti automatici.

Il software monitora quotidianamente il sistema, ricercando gli aggiornamenti delle app non eseguiti. Se li trova, allora effettuare l’update in automatico. La feature in questione è sicuramente importante, dal momento che consente il rilevamento e blocco dei malware più recenti.

Tra i vari piani a pagamento consigliamo l’Antivirus Pro, che include al suo interno uno strumento di protezione web ed email. Da tenere in considerazione anche il piano Internet Security, con al suo interno la versione pro del password manager e uno strumento di aggiornamento automatico di software e driver.

Pur non essendo completo come Norton o Bitdefender, Avira Antivirus è un buon compromesso a livello di rapporto qualità-prezzo. Inoltre, è l’ideale per chi si dimentica spesso di aggiornare il proprio software.

Pro Contro Pro Antivirus leggero

Ottimo rapporto qualità prezzo e possibilità di rimborso entro 30 giorni Contro Non sono presenti in alcun piano firewall, filtro antispam, controllo genitori e backup

6. Avast

Gli antivirus Avast, oltre alla protezione di base contro virus, garantiscono la protezione dal phishing, il blocco di siti web dannosi e la verifica della sicurezza delle reti Wi-Fi. Il pacchetto intermedio, Avast Premium Security, renderà inoltre le vostre le operazioni bancarie online più sicure.

Avast Premium Security è disponibile per un singolo PC Windows o Mac o per 10 dispositivi e include tutte le funzionalità di base garantite da Avast Antivirus Free. Va detto che la differenza di prezzo tra le due opzioni è davvero minima.

Il pacchetto Ultimate include SecureLine VPN, Cleanup Premium e AntiTrack. SecureLine VPN è abbastanza lenta e adatta solo per usi occasionali. Cleanup Premium consente di liberare spazio su disco, eliminare i file spazzatura e ottimizzare la velocità del sistema. AntiTrack, invece, protegge l’utente dalla tracciabilità online. Quest’ultimo garantisce un elevato livello di anonimato nella navigazione, mascherando la “fingerprint" e rimuovendo i cookie di tracciamento.

Pro Contro Pro Antivirus completo ed efficace

Interfaccia dell'app ottimizzata e alleggerita

Garanzia di rimborso entro 30 giorni Contro VPN non eccellente

Strumento di pulizia simile a quello proposto dai tool gratuiti

7. Bitdefender

Bitdefender offre una protezione altrettanto efficace, con un tasso di rilevamento del 100% nei recenti test. Dispone di funzionalità avanzate per migliorare le prestazioni e proteggere i sistemi Windows 10/11.

Tra le sue funzionalità più interessanti segnaliamo il filtro web per bloccare siti e link pericolosi, la VPN, la protezione per webcam e microfono, il filtro famiglia, il gestore password e il distruggi file L’applicazione desktop è intuitiva, disponibile anche in italiano e offre un livello di personalizzazione esclusivo.

Il piano base di Bitdefender include protezione in tempo reale, anti-phishing e anti-frode, VPN, strumento anti-tracker, browser SafePay, gestore di password e file shredder. Tuttavia, consigliamo l’Internet Security Plan poiché include anche firewall, protezione per microfono e webcam e filtro famiglia. È possibile scegliere tra la protezione di 2, 3, 5 o 10 dispositivi su ogni piano.

Pro Contro Pro antivirus efficace e versatile, anche nei confronti delle minacce più recenti

Funzioni extra molto valide Contro VPN limitata a 200 MB al giorno

8. AVG

Tra i migliori antivirus c’è anche AVG, che ha debuttato sul mercato con diversi pacchetti. Il piano a pagamento più popolare è AVG Internet Security, disponibile a 34,99€ all’anno per un PC o a 59,99€ all’anno per 10 dispositivi. Le funzioni di sicurezza includono la protezione in tempo reale da virus, malware e ransomware, la verifica della sicurezza Wi-Fi e la protezione da tentativi di phishing. È possibile provarlo gratuitamente per 30 giorni.

AVG Ultimate è la versione più completa, disponibile a 79,99€ all’anno per 10 dispositivi. Oltre alle funzionalità di AVG Internet Security include anche AVG TuneUp, che ottimizza le prestazioni del PC e lo spazio di archiviazione. Da non sottovalutare anche la presenza di AVG Secure VPN, in grado di criptare la navigazione per una maggiore sicurezza.

I servizi di firewall sono preziosi in quanto negano l’accesso agli attacchi esterni, mentre la scansione delle reti Wi-Fi è indispensabile quando ci si connette a una rete pubblica tramite smartphone o tablet. Anche la protezione della webcam risulta essere piuttosto utile.

Pro Contro Pro Protezione da virus e malware impeccabile

Grande varietà di funzioni aggiuntive

Firewall impenetrabile Contro Assistenza clienti quasi solo in inglese

Prezzi non concorrenziali

9. Sophos

Sophos Antivirus è considerato uno dei migliori software per le imprese che cercano una protezione affidabile per i loro dati. Con Sophos Home Premium, il piano a pagamento, le aziende possono beneficiare di una protezione completa per i loro dispositivi a partire da 37,46 euro all’anno. Questa versione a pagamento offre una sicurezza a 360 gradi per tutti i dispositivi, con la possibilità di proteggere fino a 10 PC e un numero illimitato di smartphone e tablet.

Sophos è un software progettato non solo per eliminare le minacce del web, ma anche per proteggere i dati personali degli utenti. Tra le caratteristiche più interessanti in assoluto troviamo la sua facilità d’uso. La versione a pagamento è quella maggiormente scelta dagli utenti, grazie ai suoi prezzi contenuti e alle funzioni di protezione avanzata.

Pro Contro Pro Protezione e sicurezza ai massimi livelli

Servizi aggiuntivi svariati, sia per aziende che privati

Assistenza clienti ottima Contro Non eccelle nelle performance

I migliori antivirus per Windows 11 gratis

Passiamo ora ai migliori antivirus gratuiti. Ovviamente si tratta di software a cui non si può chiedere troppo, ma per chi non ha aspettative eccessive possono regalare buone soddisfazioni. Vero, il PC Windows è già dotato di un antivirus incorporato di default, Windows Defender. Stiamo parlando di un antivirus gratuito sufficiente, ma nulla di più: riceve di rado aggiornamenti e non dispone di protezioni aggiuntive. Per tale motivo è bene affiancare a questo software i programmi che vedremo nelle prossime righe.

1. Panda Free Antivirus

Panda Free Antivirus for Windows è un software leggero, sicuro e facile da utilizzare. Durante i test effettuati, il suo scanner ha individuato un numero maggiore di adware, spyware e ransomware rispetto a Windows Defender. Inoltre, la protezione in tempo reale di Panda funziona molto bene.

L’antivirus possiede una modalità gaming che sospende automaticamente le notifiche durante l’utilizzo di giochi a schermo intero. Da non sottovalutare anche la funzionalità Rescue Kit, che consente di pulire il PC infetto e rimetterlo in funzione. Questo servizio, inoltre, vanta una VPN con velocità elevate che consente però di connettersi a un solo server e ha un limite di 150 MB al giorno.

2. Avast Free Antivirus

L’antivirus di Avast è in grado di bloccare anche gli attacchi di virus sconosciuti. Tuttavia, l’antivirus gratuito offre solo una protezione di base contro virus, malware e ransomware, riservando le funzionalità avanzate ai pacchetti a pagamento.

Nonostante ciò, il sistema di protezione di Avast svolge egregiamente il suo lavoro. Da menzionare però l’eccesso di pop-up e le prestazioni non sempre ottimali, che potrebbero compromettere l’esperienza dell’utente.

3. AVG AntiVirus Free

A differenza di molti altri antivirus, questo piano di AVG è completamente gratuito: non richiede un periodo di prova o l’inserimento di un metodo di pagamento. Si può scaricare e utilizzare immediatamente senza scadenza. Tuttavia, va detto che la versione gratuita offre solo la protezione di base da virus e malware, senza le funzionalità avanzate disponibili nella versione a pagamento.

4. Bitdefender Antivirus Free Edition

Il migliore antivirus gratis è probabilmente Bitdefender Antivirus Free Edition. La scansione anti-malware di questo software ha registrato una percentuale di rilevamento del 100%, posizionandosi tra i migliori antivirus in assoluto. Bitdefender utilizza uno scanner gestito attraverso il cloud, il che significa che la maggior parte delle attività di rilevamento avviene in remoto, limitando gli effetti sul sistema.

Bitdefender offre anche una protezione anti-phishing eccellente, in grado di bloccare molti siti fake. Una delle limitazioni della versione gratuita è l’assenza di funzionalità aggiuntive. Oltre alle funzionalità di sicurezza in tempo reale per la navigazione web e la protezione contro i malware più efficaci non offre molto altro.

5. Piriform (Ccleaner)

CCleaner è un programma che mira a rimuovere i file non necessari, pulire il registro di sistema e ottimizzare le prestazioni del PC. Va detto che, durante la pulizia, vengono anche eliminati i file dannosi che potrebbero compromettere le prestazioni del nostro sistema. Si tratta di un buon programma per chi non ha intenzione di acquistare un servizio a pagamento.

Serve un antivirus su Windows 11?

Per proteggere i propri dispositivi Windows dalle minacce informatiche più recenti, è fondamentale dotarsi di un antivirus di alta qualità .Il software antivirus predefinito di Windows, noto in precedenza come Windows Defender e ora denominato Microsoft Defender, non è sufficiente ad assicurare la sicurezza del PC.

Nonostante Microsoft Defender metta a disposizione una protezione da virus, trojan e ransomware sufficiente, potrebbe non essere in grado di rilevare i malware meno pericolosi, come adware a basso rischio. Questi sono fastidiosi da gestire e possono compromettere le prestazioni del PC. Inoltre, Microsoft Defender non viene aggiornato abbastanza spesso, aumentando il rischio di attacchi informatici.

Per proteggere i tuoi dati sensibili è importante investire in antivirus di alto livello come Norton, Bitdfender o Kaspersky. Questi software sono in grado di bloccare tutti i tipi di malware, compresi quelli a basso rischio, garantendo la massima sicurezza del tuo PC.

Come scegliere la migliore protezione antivirus per PC Windows

Per scegliere il miglior antivirus Windows 11 più adatto alle proprie esigenze e aspettative bisogna prendere in considerazione alcuni fattori.

Esistono dei software che permettono l’installazione non solo su PC, ma anche su altri terminali, come ad esempio smartphone Android o iPhone. Dunque, per chi ha l’esigenza di difendere più device, è necessario appurare quanti dispositivi vengono protetti da un determinato antivirus.

Rilevamento dei malware

Per garantire la sicurezza del tuo PC, ci sono alcune caratteristiche di sicurezza che bisogna necessariamente considerare. Prima di tutto, un buon software anti-malware è fondamentale per proteggerti da adware, spyware, trojan, virus, worm e altre minacce informatiche. Anche se Windows 11 ha un antivirus integrato, non può competere con i risultati dei test anti-malware di software come Norton.

Inoltre, un buon software anti-phishing è importante per proteggere da link e siti web dannosi. È consigliabile installare un’estensione di sicurezza anti-phishing nel tuo browser per una protezione più completa. Mentre Microsoft offre protezione solo per Internet Explorer e Microsoft Edge, i migliori antivirus per Windows 11 hanno creato estensioni anche per Google Chrome, Mozilla Firefox e Apple Safari.

Infine, la protezione anti-ransomware è essenziale per proteggerti dagli attacchi di ransomware, che stanno diventando sempre più comuni. Tra i vari software, Bitdefender offre la migliore protezione relativa in assoluto.

Funzionalità aggiuntive

In primo luogo, un firewall bidirezionale è essenziale per bloccare le connessioni pericolose in entrata e in uscita dal tuo dispositivo. Anche se il firewall integrato in Windows 11 è buono, alcuni software antivirus come Norton, Kaspersky, Panda e McAfee offrono servizi decisamente più avanzati.

Inoltre, vale la pena considerare la presenza di un buon gestore di password, utile per creare e memorizzare chiavi d’accesso uniche. Mentre Windows 11 ha solo un generatore di password, gli antivirus visti offrono diverse soluzioni.

Nel caso in cui si desideri ulteriore sicurezza è possibile affidarsi a una VPN. Questa consentirà infatti di nascondere l’indirizzo IP e garantire la privacy online. Infine, i controlli parentali sono utili per proteggere i bambini online, bloccando determinati siti web e applicazioni.

Rallentamento del sistema operativo

È possibile che l’utilizzo di un antivirus possa causare un rallentamento del computer Windows, specialmente durante una scansione approfondita del sistema. Tuttavia, i software di alta qualità sono stati testati per non influire sulle prestazioni del computer.

Meglio scegliere un antivirus gratuito o a pagamento?

Decidere se utilizzare un antivirus gratuito o optare per un pacchetto a pagamento non è una scelta facile. Se hai molti dispositivi da proteggere o dati sensibili da preservare, potrebbe essere conveniente scegliere un software antivirus a pagamento. Tuttavia, se stai cercando di proteggere un singolo PC che non contiene dati sensibili, potrebbe non avere senso pagare per assicurarti un pacchetto premium.

Se decidi di utilizzare un antivirus gratuito, comunque, non limitarti a utilizzare solo Windows Defender. Ci sono pacchetti gratuiti come Avast e Avira che offrono motori antivirus molto più performanti. Inoltre, alcuni servizi VPN offrono pacchetti di sicurezza integrati, come Threat Protection di NordVPN e Surfshark One, che includono una VPN di alta qualità e un antivirus.

Conclusioni

All’interno della nostra guida ci siamo soffermati sui fattori da prendere in considerazione prima acquistare un antivirus, in modo tale da poter utilizzare il software più adatto alle nostre esigenze. Sicuramente, chi utilizza il PC o lo smartphone per lavoro o per effettuare download ha bisogno di un antivirus a pagamento. In questi casi, infatti, le alternative gratuite non offrono sicurezza di cui abbiamo bisogno.

Domande frequenti sui migliori antivirus per Windows 11 Quale antivirus scegliere su Windows 11? Il miglior antivirus per Windows 11, stando ai test effettuati, è Norton. Anche altri software, come Bitdefender o Kaspersky, garantiscono una sicurezza di livello assoluto. Tutti questi programmi offrono una protezione dai malware eccezionale, oltre a servizi aggiuntivi, come una VPN veloce e sicura, un firewall avanzato, un gestore di password e molto altro. Come attivare Windows Defender su Windows 11? Per attivare Antivirus Microsoft Defender sul tuo dispositivo, bisogna innanzitutto fare clic sul menu Start. Nella barra di ricerca, digita “Criteri di gruppo” e seleziona “Modifica Criteri di gruppo” dai risultati elencati. Si aprirà l’editor Criteri di gruppo locale. Seleziona “Configurazione computer”, quindi “Modelli amministrativi”, poi “Componenti di Windows” e infine “Antivirus Microsoft Defender“. A questo punto scorri fino alla fine dell’elenco e seleziona “Disattiva Antivirus Microsoft Defender”. Scegli “Disabilitato” o “Non configurato”. Anche se i nomi suggeriscono che si sta disattivando Antivirus Microsoft Defender, queste opzioni garantiscono che sia attivato. Fai clic su “Applica” e poi su “OK”. Cosa affiancare a Windows Defender? Windows Defender potrebbe non bastare per assicurare una sicurezza accettabile al tuo dispositivo. Questo perché non riceve aggiornamenti periodici, non ha protezioni aggiuntive per la sicurezza e spesso è vittima di vulnerabilità. Anche le performance non sono sufficienti. Per questo è importante affiancare ad esso degli antivirus gratuiti più attrezzati, o dei software a pagamento. Qual è l'antivirus più potente del mondo? Secondo i nostri test e i risultati dei migliori comparatori online, antivirus come Norton, Avast e Bitdefender sono tra i programmi più potenti che si possano trovare sul mercato. In ogni caso tutti gli antivirus menzionati in questa guida sono potenti e garantiscono sicurezza ai massimi livelli. Ognuno di essi ha dei pro e contro, che hanno un peso diverso a seconda delle proprie esigenze.

