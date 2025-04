Conto Deposito con Klarna: guadagno sicuro e zero vincoli

Il Conto Deposito non vincolato è uno strumento prezioso per incrementare il valore della propria liquidità in totale sicurezza e conservando la possibilità di riprendere il denaro, spostandolo sul conto corrente o utilizzandolo per altre soluzioni di investimento.

La soluzione giusta, in questo momento, è rappresentata da Klarna che mette a disposizione dei risparmiatori il suo Conto Deposito flessibile. Grazie a questo prodotto è possibile ottenere il 2,3% di interessi (tasso lordo annuo) sulla liquidità depositata, senza alcun vincolo.

Per accedere alla promozione è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Klarna, tramite il link qui di sotto. Il conto potrà poi essere gestito interamente online, anche tramite l’app di Klarna.

Conto deposito senza vincoli: perché scegliere Klarna

Il conto Deposito flessibile di Klarna permette di sfruttare un tasso di interesse del 2,3% sulla liquidità depositata, senza alcun vincolo. Il prodotto in questione non prevede alcuna commissione mensile e, quindi, consente di aumentare in modo semplice il valore della propria liquidità.

Da segnalare, inoltre, che il Conto Deposito Klarna è sicuro, grazie alla garanzia dei depositi svedese (Klarna, ricordiamo, è un istituto finanziario svedese) che copre il risparmiatore fino a 1.050.000 corone ovvero circa 100.000 euro (in base al cambio del momento).

Il conto proposto da Klarna, quindi, è un’occasione per i piccoli risparmiatori e può rappresentare una soluzione ottima per un guadagno costante. Gli interessi, infatti, sono calcolati giornalmente e vengono accreditati ogni mese, garantendo un incremento importante del valore della propria liquidità.

Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e poi seguire la procedura guidata per l’apertura del conto. Successivamente è possibile trasferire il denaro e iniziare subito a sfruttare il tasso di interesse garantito ai nuovi clienti che scelgono il conto deposito Klarna.