POS a canone zero e commissioni all'1%: ci pensa Axerve

C’è tempo fino al 30 aprile, salvo proroghe, per accedere alla nuova promozione di Axerve che mette a disposizione dei nuovi clienti l’offerta POS Easy a commissioni che consente di ottenere un POS a canone zero e con commissioni ridotte all’1%. Da segnalare, inoltre, che c’è un cashback del 50% sulle commissioni fino al 31 maggio 2025.

Si tratta della soluzione giusta per poter accedere a un POS senza costi fissi e in grado di ridurre al minimo le commissioni sul transato. Per sfruttare la promo è sufficiente visitare il sito ufficiale di Axerve, accessibile tramite il box riportato qui di sotto.

Cosa prevede l’offerta di Axerve

Con POS Easy a commissioni di Axerve è possibile sfruttare:

un servizio di POS a canone zero

commissioni dell’1% sul transato , con le carte di tutti i principali circuiti di pagamento (Visa, VPay, Mastercard, Maestro e Pago Bancomat oltre a i wallet come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay)

, con le carte di tutti i principali circuiti di pagamento (Visa, VPay, Mastercard, Maestro e Pago Bancomat oltre a i wallet come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay) fino al 31 maggio 2025 c’è la possibilità di ottenere il cashback del 50% sulle commissioni (con importo massimo mensile di 40 euro di rimborso)

c’è la possibilità di ottenere il (con importo massimo mensile di 40 euro di rimborso) il servizio include il terminale POS Android PAX A920 Pro con connettività Wi-Fi e 4G (con SIM inclusa), possibilità di stampa dello scontrino e display touch al costo di 100 euro una tantum (IVA esclusa)

Il servizio proposto da Axerve, inoltre, consente l’accredito su qualsiasi conto corrente, senza alcun obbligo di apertura di un nuovo conto, l’assistenza tecnica 7 giorni su 7 e nessun vincolo di permanenza, garantendo la massima libertà agli utenti. C’è anche l’accesso alla dashboard online myStore che consente di monitorare l’andamento della propria attività.

Per sfruttare la promo che, salvo proroghe, terminerà i prossimo 30 aprile, è sufficiente premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione online.