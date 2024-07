Compra una Ferrari, pagala in criptovalute

Se stai pensando di comprare una Ferrari, con tutta probabilità l’ultima delle preoccupazioni che ottenebrano la tua mente è quella legata alla convenienza del metodo di pagamento da utilizzare. Ad ogni modo, tieni presente che, a partire dai prossimi giorni, lo potrai fare anche spendendo le criptovalute del tuo wallet.

Le criptovalute entrano nei concessionari Ferrari

La casa di Maranello ha infatti annunciato in via ufficiale l’estensione del programma avviato oltreoceano nell’ottobre scorso, portandolo in Europa. Questo un estratto dal comunicato.

Ferrari estenderà il sistema di pagamento in criptovalute alla rete di concessionari europei a partire da fine luglio.

L’ampliamento dell’iniziativa, a livello territoriale, andrà a completarsi entro la fine del 2024, interessando altri paesi a livello internazionale, a patto che le normative locali ritengano le criptovalute legalmente accettate. Sono coinvolti diversi partner (non specificati) per assicurare la sicurezza delle transazioni.

Grazie alle soluzioni individuate, i concessionari saranno facilitati nell’accettazione di pagamenti, non avendo la necessità di dover gestire le criptovalute, in quanto quest’ultime verranno convertite immediatamente in valuta tradizionale.

Il primo automaker a sperimentare questo sistema di pagamento è stato Tesla di Elon Musk, nell’ormai lontano inizio 2021, salvo poi ripensarci dopo pochi mesi.

La prima auto elettrica sta arrivando

Quella relativa alle monete virtuali non è l’unica innovazione che Ferrari sta abbracciando. Di recente, l’amministratore delegato Benedetto Vigna è tornato a pronunciarsi in merito al debutto della prima auto elettrica del marchio, dichiarandosi ottimista per i risultati dei test fin qui condotti con l’ausilio dei prototi.

Potrebbe arrivare in strada in un periodo non meglio precisato compreso tra il 2025 e il 2026. Indicativamente, entro il prossimo biennio. Come da tradizione per il brand, non sarà certo un veicolo economico e alla portata di tutte le tasche: le voci di corridoio stimano un prezzo superiore a 500.000 euro (circa 8,20 BTC per restare in tema).