La prima Ferrari elettrica arriverà nel 2025, il prezzo

L’amministratore delegato Benedetto Vigna ha recentemente confermato che i prototipi elettrici della Ferrari hanno già percorso “diverse migliaia di chilometri” sotto l’occhio attento degli esigenti collaudatori dell’azienda.

Questi professionisti esperti, noti per i loro standard elevatissimi, mettono alla prova il veicolo elettrico e lo confrontano rigorosamente con una serie di altri veicoli elettrici. Il loro feedback è fondamentale, perché la Ferrari vuole assicurarsi che la sua offerta elettrica sia all’altezza della leggendaria reputazione del marchio in termini di prestazioni e piacere di guida.

La Ferrari elettrica sarà fedele allo spirito del Cavallino Rampante

Il CEO di Ferrari, Benedetto Vigna, ha voluto rassicurare gli appassionati del marchio che l’essenza Ferrari non verrà compromessa con il passaggio all’elettrico. Come ha spiegato Vigna ad Autocar, le persone scelgono Ferrari per il piacere di guida unico che queste auto sportive offrono. Quindi l’obiettivo è di creare un’auto elettrica che conservi quella stessa esperienza emozionante.

In altre parole, la prima Ferrari elettrica non sarà una normale auto a batteria, ma un vero modello Ferrari costruito “nel modo giusto“, in grado di offrire prestazioni entusiasmanti e un’esperienza di guida coinvolgente, non solo un semplice mezzo di trasporto.

Quando uscirà la Ferrari elettrica?

Sebbene i dettagli siano ancora scarsi, gli avvistamenti di prototipi di prova con carrozzeria modificata della Maserati Levante hanno alimentato le speculazioni sulla forma finale della vettura. La Ferrari potrebbe avventurarsi nel campo dei SUV elettrici ad alte prestazioni? Solo il tempo potrà dirlo.

I preparativi per questo futuro elettrico sono ben avviati presso la sede della Ferrari a Maranello. L’azienda ha recentemente presentato il suo modernissimo “e-building“, una struttura dedicata alla produzione di auto elettriche e alimentata interamente da energie rinnovabili. La nuova linea di produzione dovrebbe essere operativa nel gennaio 2025 e la Ferrari elettrica dovrebbe uscire dalla linea di produzione nel 2026.

Il prezzo

Sono già circolate voci sul prezzo potenziale, con alcuni rapporti che suggeriscono un prezzo superiore a 500.000 euro. Tuttavia, Vigna mantiene il riserbo sull’argomento, affermando che le decisioni definitive sui prezzi vengono solitamente prese solo un mese prima del lancio della vettura.

La strategia di elettrificazione della Ferrari va oltre questo modello. L’azienda punta a far sì che il 60% delle sue vendite sia elettrificato (completamente elettrico o ibrido plug-in) entro il 2026. Resta ora da vedere se questo obiettivo sarà raggiunto o meno tra due anni.