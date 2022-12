1Password ricorda quale provider è stato usato

Anche se offrirà presto il supporto per le passkey, 1Password continua a migliorare il suo servizio per consentire l’archiviazione sicura delle credenziali e il riempimento automatico. L’ultima novità, che riguarda l’estensione per browser, permetterà agli utenti di velocizzare il login attraverso i provider di terze parti.

1Password ricorda gli account Google e Facebook

La nuova funzionalità era stata annunciata a fine giugno, ma finora era disponibile solo in versione beta. Si tratta della modalità nota come SSO (Single Sign-On). Quando l’utente sceglie di effettuare l’accesso ad un sito o servizio con l’account Google, Facebook o altri (invece della coppia username/password), l’estensione di 1Password chiede di salvare la scelta. La prossima volta che l’utente visiterà lo stesso sito, 1Password riconoscerà il sito e mostrerà automaticamente un pop-up con le credenziali corrette.

Se l’utente utilizza ad esempio più account Google, 1Password ricorderà e selezionerà automaticamente quello corretto. La funzionalità supporta gli account Google, Facebook, Apple, Microsoft, GitHub, Epic, Okta e Twitter. Può essere sfruttata su Chrome, Firefox, Edge e Brave. È possibile anche visualizzare e modificare i login con 1Password 8 per iOS e Android. Serve però l’abbonamento ai piani Personal, Family, Teams e Business.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.