3 criptovalute in cui investire prima del 1° trimestre: Uniswap, VeChain e NuggetRush

I migliori analisti del settore delle criptovalute hanno selezionato tre migliori criptovalute DeFi che gli investitori dovrebbero acquistare per ottenere il massimo guadagno in questo trimestre. Vediamo perché gli analisti sono ottimisti su di esse.

NuggetRush (NUGX) vende 199 milioni di token in vista del lancio

NuggetRush (NUGX) è uno dei nuovi progetti DeFi che ha guadagnato molta trazione nella fase di prevendita prima del lancio ufficiale. Al prezzo di 0,018 $ nella prevendita, NUGX di NuggetRush dovrebbe arrivare sul mercato a 0,020 $.

Finora sono stati venduti oltre 199 milioni di token nell’ICO di criptovalute, a dimostrazione della grande fiducia degli investitori nel progetto. NuggetRush sta costruendo una piattaforma di gioco P2E (play-to-earn) basata su blockchain e un marketplace NFT.

Questa piattaforma ha l’obiettivo di unire intrattenimento e opportunità di guadagno in un gioco a tema minerario. In questo gioco, i giocatori possono estrarre da soli o collaborare in spedizioni minerarie virtuali per aumentare i loro guadagni.

Il gioco P2E della piattaforma promette di offrire diverse competizioni e sfide in cui i giocatori potranno scoprire minerali preziosi e contendersi i premi. Al fine di massimizzare i guadagni, i giocatori sono invitati a potenziare le loro attrezzature minerarie per facilitare la ricerca e l’estrazione delle risorse.

Un’altra funzione offerta da NuggetRush è lo staking di NFT. Lo staking di NFT può dare ai giocatori fino al 20% di APY, aggiungendo ulteriore fascino al progetto.

VeChain (VET) collabora con SolarWise, prezzo in aumento

SolarWise ha stretto una partnership con VeChain (VET) per trasformare le transazioni di energia solare attraverso i SolarNFT. Questi SolarNFT rappresentano partecipazioni in parchi solari, con l’obiettivo di aumentare la trasparenza e la scalabilità nel settore delle energie rinnovabili.

Quest’ultima partnership dimostra l’impegno di VeChain nei confronti della sostenibilità ambientale e si aggiunge alla sua ultima serie di collaborazioni. È interessante notare che il suo token nativo, VET, ha risposto positivamente a questa notizia.

I dati di CoinMarketCap mostrano che l’altcoin è balzato del 4,0% nell’ultima settimana. È passata da un minimo settimanale di 0,04135 $ a un picco di 0,04835 $. Inoltre, VeChain fa parte degli altcoin che hanno guadagnato su base mensile e annuale. I suoi guadagni mensili e annuali sono rispettivamente del 71,1% e del 74,4%.

Uniswap (UNI) si rialza in vista del voto imminente

Uniswap (UNI) ha registrato un aumento del 38,2% negli ultimi sette giorni, diventando uno dei migliori altcoin in cui investire. Questo rialzo settimanale ha spinto il prezzo di Uniswap a un picco di 12,62 $ dal minimo di 7 giorni di 7,06 $.

Inoltre, il massiccio rialzo di Uniswap si è esteso anche ai timeframe superiori. La moneta Uniswap è in rialzo del 61,4% e dell’81,0% sui grafici dei prezzi a due settimane e mensili, con un guadagno del 62,8% su base annua.

Interessante notare che l’impennata del prezzo di Uniswap è dovuta all’ultima proposta della Uniswap Foundation. La proposta mira a ricompensare i possessori di token UNI in staking che contribuiscono alla rete ridistribuendo loro le commissioni.

Il processo di votazione formale on-chain per la proposta inizia l’8 marzo. L’adozione di questa proposta potrebbe cambiare il modo in cui Uniswap ricompensa i suoi possessori di token. Gli analisti prevedono un prezzo potenziale di 20 $ per UNI entro marzo.

Considerazioni finali

Gli investitori che stanno cercando quale criptovaluta in cui investire prima di marzo possono prendere in considerazione Uniswap, VeChain e NuggetRush. Come Uniswap, anche NuggetRush ha in programma un evento importante nelle prossime settimane: la quotazione del suo token nativo, NUGX, sugli exchange di primo livello.

Questo lo rende il migliore investimento in criptovalute, dato che i token sono noti per la loro crescita dopo il lancio. Inoltre, gli esperti di mercato hanno previsto un’impennata del prezzo di NUGX di 50x dopo il suo lancio.

