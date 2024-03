5 altcoin pronti ad avere successo nell'imminente impennata del mercato rialzista

Data la forte attesa per gli ETF su Bitcoin, BTC ha superato di gran lunga le classi di asset tradizionali. L’approvazione della SEC è stata una ciliegina sulla torta, che ha innescato il percorso di Bitcoin verso il suo precedente ATH. Ora che l’halving sta bussando alla porta, l’intero mercato sta riflettendo uno slancio rialzista, in particolare per quanto riguarda i migliori altcoin. Qui di seguito sono elencate le 5 migliori criptovalute che possono fare faville nell’imminente corsa al rialzo.

Injective Protocol (INJ)

Injective Protocol sta facendo scalpore nel mondo delle criptovalute come nuovo velocista del settore, vantando il titolo di blockchain layer 1 più veloce. Sta facendo scalpore nel mondo della finanza decentralizzata (DeFi) perché permette alle persone di scambiare una serie di asset diversi senza intermediari. Grazie ai suoi fantasiosi trucchi di scalabilità, INJ sta realizzando la magia del trading a zero commissioni, diventando un punto di riferimento per i trader in una scena di criptovalute in fermento. Se la DeFi è il tuo gioco, INJ è una delle migliori criptovalute da acquistare in un mercato in crescita.

InQubeta (QUBE): la democratizzazione degli investimenti nell’AI

Nel mare di altcoin, InQubeta brilla come un faro per la democratizzazione degli investimenti nelle start-up di intelligenza artificiale. Tradizionalmente, gli investimenti in queste aziende ad alto potenziale sono stati limitati alle élite ben collegate della Silicon Valley. InQubeta sta cambiando le carte in tavola consentendo investimenti frazionari attraverso i suoi token QUBE, rendendo le opportunità di investimento accessibili a tutti.

Grazie a InQubeta, l’utilizzo dei token QUBE per acquistare NFT ti permette di partecipare all’azione delle startup AI. È un modo semplice per aiutare le aziende in fase iniziale a decollare e allo stesso tempo ti permette di partecipare concretamente ai loro successi futuri. Questo sistema trasforma il difficile business degli investimenti nell’AI in un progetto di gruppo, dove tutti fanno il tifo per gli altri e il successo è una torta condivisa.

L’entusiasmo suscitato dalla prevendita di InQubeta, che ha raccolto oltre 10,5 milioni di dollari, dimostra che la gente ha voglia di qualcosa di nuovo e diverso come questo. E non si fermano qui: hanno grandi progetti all’orizzonte. Pensa a un luogo in cui puoi scambiare questi NFT, scambiare asset diversi e partecipare a decidere il futuro della piattaforma. Questo è ciò che sta per arrivare con nuove funzionalità come il mercato degli NFT, InQubeta Swap e l’intera community che si riunisce sotto l’InQubeta DAO. Si tratta di rendere la piattaforma ancora migliore e di coinvolgere tutti nel viaggio.

VeChain (VET)

VeChain sta trasformando la gestione della catena di distribuzione integrando la blockchain con il mondo reale. Immagina di poter tracciare i tuoi prodotti dalla A alla Z con una chiarezza e un’efficienza senza pari: questo è ciò che VeChain sta portando in tavola. Si tratta di rendere le cose più chiare e fluide utilizzando l’Internet delle cose (IoT) e i contratti intelligenti. Mentre il mondo si affida sempre di più alla blockchain per rendere più intelligente la logistica e tenere sotto controllo i prodotti, VeChain si sta preparando per una grande crescita.

Fetch.AI (FET)

Fetch.AI mira a rivoluzionare la produttività in vari settori attraverso l’intelligenza artificiale e la blockchain. Creando agenti autonomi, FET facilita gli smart contract che eseguono compiti in modo autonomo, rendendolo un asset unico nello spazio dell’AI e dell’apprendimento automatico all’interno delle criptovalute. Dal momento che i business cercano di semplificare le operazioni, il potenziale di applicazione di Fetch.AI nel mondo reale potrebbe portare a una crescita significativa.

Cardano (ADA)

Cardano completa questa lista come blockchain di terza generazione, sostenuta dalla ricerca e finalizzata a soluzioni blockchain più sostenibili e scalabili. Grazie ai suoi recenti aggiornamenti e l’espansione delle sue capacità di DeFi e di smart contract, ADA è posizionata per essere uno dei migliori altcoin nel prossimo mercato rialzista, soprattutto perché continua a costruire il suo ecosistema e a migliorare l’interoperabilità.

Conclusione

Mentre il mercato delle criptovalute è sull’orlo di una nuova corsa al rialzo, alcuni dei migliori altcoin sono pronti a guidare la corsa. Ognuna di queste piattaforme sta cambiando il gioco a modo suo: Injective Protocol scuote la DeFi con le sue offerte uniche, VeChain sta trasformando la gestione della catena di distribuzione, Fetch.AI è all’avanguardia con soluzioni basate sull’AI, InQubeta sta rivoluzionando il modo in cui investiamo nell’AI e Cardano sta ridefinendo le pratiche di blockchain sostenibili.

Ma è InQubeta che cattura davvero l’essenza di questa nuova ondata, abbattendo i vecchi muri che circondano gli investimenti in AI. È molto più di un’altra migliore ICO: sta guidando la carica verso un futuro in cui gli investimenti tecnologici sono aperti a tutti. Per la maggior parte degli esperti, si tratta di una gemma a bassa capitalizzazione che può dare rendimenti esponenziali, ma è necessario condurre una due diligence prima di investire.

