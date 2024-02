7 altcoin AI destinati ad eclissare Ethereum nel 2024

Si prevede che i prezzi di Ethereum (ETH) subiranno un’impennata considerevole nel 2024, dato che a maggio è prevista l’approvazione degli exchange-traded fund spot, che apriranno le porte a un afflusso di bilioni di dollari nel settore. ETH è una delle migliori criptovalute in cui investire in questo momento, perché si prevede che i prezzi saliranno fino a 6.500 $ prima della fine dell’anno.

Nonostante ciò, per InQubeta (QUBE) e alcune altre criptovalute che offrono soluzioni nell’ambito dell’intelligenza artificiale (AI), si prevede una crescita molto maggiore.

I sette migliori altcoin incentrati sull’AI che si prevede supereranno Ethereum nel 2024

Diamo un’occhiata più da vicino a sette altcoin che si prevede supereranno la crescita del prezzo di Ethereum quest’anno:

1. InQubeta (QUBE)

Questo nuovo progetto DeFi ha generato molto scalpore negli ultimi tempi, in quanto la sua prevendita ha venduto oltre 10,3 milioni di dollari di token, entrando nell’ottava fase della prevendita, alla quale manca solo una fase. Offre uno spazio di investimento decentralizzato che si concentra sulle startup di intelligenza artificiale. Intende democratizzare l’accesso a tali investimenti, offrendo agli investitori che non soddisfano i requisiti casuali di molte società di investimento tradizionali un modo alternativo per ottenere partecipazioni in startup di intelligenza artificiale.

La piattaforma di crowdfunding di InQubeta consente alle startup di AI di creare e vendere token ERC20 che simboleggiano opportunità di investimento basate su ricompense e azioni. InQubeta è pronta a svolgere un ruolo chiave nel mettere in contatto le imprese di AI con gli investitori, visto che nei prossimi anni l’intelligenza artificiale riceverà investimenti per un valore di 1,5 bilioni di dollari.

2. Render (RNDR)

Render permette agli utenti della sua piattaforma di monetizzare la loro potenza di elaborazione inutilizzata mettendoli in contatto con aziende e privati che hanno bisogno di maggiore potenza di elaborazione. Come InQubeta, la sua blockchain è stata costruita sulla rete Ethereum. Gli investitori di Render hanno ottenuto profitti del 268% negli ultimi 12 mesi. Si prevede che quest’anno la crescita sarà ancora maggiore.

3. Injective (INJ)

La blockchain di Injective è stata costruita appositamente per la finanza decentralizzata. Offre agli utenti un’ampia gamma di servizi, dagli exchange spot ai modelli di previsione. È una delle migliori criptovalute DeFi del momento e i suoi prezzi sono aumentati del 762% nell’ultimo anno.

4. Algorand (ALGO)

Algorand è una rete decentralizzata e autosufficiente, compatibile con diversi tipi di applicazioni. La sua blockchain è destinata a fungere da processore di pagamenti, offrendo agli utenti transazioni quasi istantanee e commissioni ridotte. È una delle criptovalute più popolari a cui si rivolgono le banche centrali che vogliono lanciare valute digitali.

I prezzi di ALGO sono cresciuti considerevolmente durante gli ultimi mesi del 2023, ma la maggior parte dei guadagni è andata persa con il ritiro dei prezzi. Sembra che sia stato trovato un solido supporto a 0,15 $ e i prezzi sono cresciuti del 6% nell’ultimo mese.

5. Fetch.ai (FET)

Fetch.ai è un ecosistema di apprendimento automatico che utilizza la tecnologia blockchain. Consente agli utenti della sua rete di creare e lanciare agenti di intelligenza artificiale per applicazioni che forniscono vari servizi, dalla finanza decentralizzata alla gestione dell’energia. La sua rete mette a disposizione dei suoi utenti bot automatizzati che comunicano tra loro e negoziano accordi in base a parametri prestabiliti.

I prezzi dei FET sono aumentati del 120% negli ultimi 12 mesi e si prevede che aumenteranno esponenzialmente con la crescita degli investimenti nell’intelligenza artificiale.

6. Filecoin (FIL)

Filecoin gestisce una rete di archiviazione dati decentralizzata peer-to-peer che compete con soluzioni di archiviazione centralizzate come Google Cloud. Offre a chi ha un eccesso di spazio di archiviazione dati un mezzo per monetizzare i dati inutilizzati, consentendo agli utenti di affittare lo spazio di archiviazione cloud a tariffe convenienti. Sebbene il progetto Filecoin non si concentri direttamente sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale, fornisce un modo decentralizzato e sicuro per gli sviluppatori di modelli di intelligenza artificiale di archiviare i propri dati.

Recentemente Filecoin si è unita a Solana (SOL) per contribuire a liberare la blockchain di quest’ultima spostando alcuni dei suoi dati fuori dalla catena.

7. Chainlink (LINK)

Chainlink gestisce la più grande rete decentralizzata di oracoli che aiuta le reti blockchain a comunicare con il mondo esterno. Il suo protocollo consente la comunicazione cross-chain tra le reti, permettendo l’implementazione di potenti smart contract ibridi.

Il sistema Oracle di Chainlink consente alle reti blockchain di accedere a grandi set di dati e collega i modelli di apprendimento automatico implementati sulle blockchain con i feed di dati esterni.

Riepilogo

Si prevede che i sette altcoin presenti nella nostra lista subiranno notevoli impennate di prezzo nel 2024 grazie alle soluzioni che offrono. Inoltre, si prevede che InQubeta supererà le altre in quanto collega le startup AI con le fonti di finanziamento.

