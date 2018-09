L'account FB di Zuckerberg eliminato in diretta

Si chiama Chang Chi-yuan, ha 24 anni e circa 26.000 follower su Facebook. È l’hacker che ha promesso di eliminare dalla piattaforma il suo fondatore Mark Zuckerberg: l’attacco in live streaming nella giornata di domenica, quando in Italia sarà mezzogiorno in punto, come promesso con un evento appositamente creato proprio sul social network in blu.

Chi è Chang Chi-yuan

Taiwanese, Chi-yuan definisce se stesso come un bug bounty-hunter, un esperto informatico alla ricerca di intoppi nel codice e vulnerabilità che mette le proprie competenze e le proprie consulenze al servizio delle aziende in cambio di un riconoscimento economico. Un paio di anni fa è stato inserito dalla software house LINE Corporation tra coloro hanno maggiormente contribuito nel portare alla luce le falle nelle applicazioni sviluppate dal gruppo.

È noto nel suo paese anche per aver partecipato ad alcune trasmissioni televisive (un intervento in streaming qui sotto) per parlare della propria attività. Stando a quanto scovato dalla redazione di Bloomberg nel 2016 è stato denunciato da una compagnia di trasporto pubblico per essersi infiltrato nel sistema che gestisce l’emissione dei biglietti trovando il modo di acquistarli a pochi centesimi. Nel suo curriculum anche attacchi (non verificati) ad Apple e Tesla.

Da Facebook non sono giunti commenti né dichiarazioni in merito alla vicenda. Comprensibile, se si considera che al momento il gruppo è alle prese con una serie di problemi che spaziano dalle modalità di utilizzo dei dati personali degli utenti alle accuse mosse dai suoi stessi collaboratori impegnati nella moderazione dei contenuti. Nel momento in cui viene scritto questo articolo l’account di Chi-yuan risulta ancora online e attivo (così come quello di Zuckerberg). In chiusura la traduzione di un suo post datato 25 settembre.

Non voglio essere un hacker corretto, a dirla tutta non voglio nemmeno essere un hacker. Sono solo annoiato e provo a divertirmi, così posso guadagnare qualche soldo.

Onesto.