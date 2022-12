Windows 11 in una mano: coupon -80€ per il Mini PC

Promosso con un voto medio pari a 4,9/5 stelle da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova, ACEMAGICIAN T8 Pro è un nuovo Mini PC progettato per fondere design e prestazioni. Oggi è protagonista su Amazon con un coupon sconto dal valore di 80 euro che ne fa crollare il prezzo: attivalo subito per approfittare dell’offerta. Le dimensioni sono davvero compatte, tanto da poter essere contenute nel palmo di una mano: solo 8,94×8,94×4,35 cm.

Mini PC in offerta: ACEMAGICIAN T8 Pro

Sono queste le specifiche tecniche nascoste sotto la scocca: processore Intel Celeron N5095, GPU ‎Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2, due slot Ethernet, tre uscite video HDMI per la connessione simultanea ad altrettanti monitor e supporto alla risoluzione 4K, jack audio da 3,5 mm e tre porte USB 3.0. Insomma, ha tutto ciò che serve per la produttività quotidiana (e non solo). Per altri dettagli consultare la scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft. Ecco un video che lo mostra in azione.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il nuovo Mini PC di ACEMAGICIAN (modello T8 Pro) al prezzo finale di soli 191 euro, grazie al coupon Amazon che si attiva con un click.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se lo ordini subito entro domani sarà già sulla tua scrivania, pronto ad affiancarti per lavoro, studio, navigazione e intrattenimento multimediale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.