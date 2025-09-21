 Addio rincari: con Engie PuntoFisso il prezzo resta fisso per 12 mesi
Affronta l’autunno e l’inverno senza paura delle bollette alte. Con Engie PuntoFisso blocchi il prezzo per 12 mesi: attivazione semplice e trasparente.
Tecnologia Casa e Domotica
Vuoi affrontare i mesi autunnali e invernali senza l’incubo delle bollette alte? Con Engie PuntoFisso puoi farlo davvero. L’offerta che ti mette al riparo dai rincari ti garantisce prezzo bloccato per 12 mesi, così il risparmio che parte nei mesi più freddi continua per tutto l’anno.

Immagina di avere la certezza delle tue spese energetiche proprio quando i consumi aumentano di più: niente sorprese, niente aumenti improvvisi. Solo serenità e stabilità.

Perché scegliere Engie PuntoFisso

  • Prezzo bloccato per 12 mesi: proteggi subito il tuo portafoglio dai rincari autunnali e invernali.

  • Risparmio tutto l’anno: i vantaggi non si fermano al freddo, ma continuano anche nei mesi più leggeri.

  • Bollette trasparenti: sai sempre quanto spenderai, senza brutte sorprese.

  • Tranquillità garantita: addio ansia da aumenti, benvenute certezze.

  • Affidabilità Engie: un leader mondiale nel settore energia.

  • Un futuro più green: la tua energia è anche più sostenibile.

Molti fornitori ti offrono tariffe bloccate solo per pochi mesi. Con Engie, invece, hai 12 mesi interi di stabilità, che ti fanno risparmiare quando serve di più e ti accompagnano senza pensieri per tutto l’anno. Attivare è semplice e veloce:

  • Nuova casa? Bastano i dati della fornitura.

  • Cambio operatore? In pochi minuti online o con l’assistenza clienti, senza interruzioni del servizio.

Con Engie, tutto è pensato per semplificarti la vita. L’attivazione è veloce e senza stress: se hai una nuova casa bastano i dati della fornitura, mentre se cambi operatore puoi completare la procedura online o con l’aiuto dell’assistenza clienti in pochi minuti, senza interruzioni del servizio. Inoltre, l’offerta è 100% trasparente: niente costi nascosti, niente clausole complicate, solo chiarezza fin dal primo giorno. Con Engie PuntoFisso non ci sono condizioni nascoste né costi inattesi: la tariffa è chiara fin dal primo giorno. Bloccare oggi il prezzo significa garantirsi un anno sereno. 12 mesi di risparmio. 12 mesi di tranquillità. 12 mesi senza sorprese. Vai sul sito Engie e fai subito una simulazione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 set 2025

Roberta Bonori
Pubblicato il
21 set 2025
