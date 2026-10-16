 Aeroporti in tilt, ENAV esclude un attacco informatico
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Aeroporti in tilt, ENAV esclude un attacco informatico

Aeroporti nel caos: ENAV smentisce l'ipotesi di un attacco, spiegando quanto sta accadendo con un'anomalia nei servizi di controllo.
Aeroporti in tilt, ENAV esclude un attacco informatico
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Aeroporti nel caos: ENAV smentisce l'ipotesi di un attacco, spiegando quanto sta accadendo con un'anomalia nei servizi di controllo.
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È un venerdì mattina difficile negli aeroporti italiani: si stanno verificando problemi che rallentano il traffico dei velivoli. Sulla questione è già intervenuta ENAV, con un comunicato ufficiale in cui chiarisce che non si tratta di un attacco informatico: Si esclude che le anomalie siano riconducibili ad attività malevole. Questa la spiegazione fornita.

ENAV informa che nella notte sono state riscontrate anomalie sulla rete geografica di trasmissione dati a supporto dei servizi di controllo del traffico aereo sull’intero territorio nazionale.

Cosa sta succedendo negli aeroporti italiani?

Gli intoppi non si stanno verificando in uno scalo specifico, ma in tutto il Paese. Ad esempio, in quello di Roma Fiumicino si registrano già diversi voli cancellati e decine di ritardi, con attese che arrivano a un’ora. Va anche peggio a Milano Linate e Malpensa, dove i rinvii arrivano alle due ore. Situazione simile a Bergamo (Orio al Serio).

… in aggiornamento

Fonte: ANSA

Pubblicato il 16 ott 2026

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