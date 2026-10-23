Gli agenti AI possono eseguire numerosi compiti in autonomia. Diverse banche statunitensi hanno rilevato accessi non autorizzati ai conti correnti. In alcuni casi avviene con il permesso dell’utente, ma queste azioni sono vietate dai termini dei servizi. Gli istituti di credito hanno quindi iniziato a bloccare gli agenti AI per evitare gravi conseguenze e contenziosi.

Nessun rimborso se l’agente AI spende i soldi

Gli agenti AI, come Muse di Meta, possono effettuare login a servizi e siti con il permesso degli utenti. Le principali banche statunitensi, tra cui Morgan Stanley, Bank of America, JPMorgan, Wells Fargo e Chase, hanno rilevato un aumento degli accessi da parte di questi assistenti digitali, evidenziato i rischi connessi.

La maggioranza degli accessi ai conti bancari avviene dopo l’autorizzazione degli utenti. Ciò rappresenta tuttavia una violazione contrattuale, in quanto l’operazione deve essere effettuata unicamente da un umano. In alcuni casi, le banche hanno rilevato azioni diverse da quelle permesse, come l’invio di comunicazioni ai call center.

Se un agente AI esegue una transazione non autorizzata, ad esempio un pagamento o lo spostamento di denaro, il cliente della banca non potrà rivendicare il diritto al rimborso. Dovrebbe teoricamente dimostrare che l’azione è stata eseguita dall’agente AI senza un permesso esplicito. Ciò comporta quasi certamente l’avvio di un contenzioso legale.

Considerando che gli agenti AI possono nascondere le tracce manipolando il traffico di rete, molte banche hanno iniziato ad implementare misure di sicurezza più avanzate. In alcuni casi viene completamente bloccato l’accesso agli agenti AI, mentre in altri è consentito solo l’accesso “read-only”, quindi non è possibile effettuare nessuna operazione in uscita.

Come dimostra il recente incidente descritto da OpenAI, gli agenti possono eseguire azioni non autorizzate per raggiungere l’obiettivo. Il consiglio è ovvio: non fornire mai le credenziali o altre informazioni finanziarie.