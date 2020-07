Amazon chiede ai dipendenti di rimuovere TikTok

Amazon taglia i ponti con TikTok: con una mail inviata a tutti i propri dipendenti nei giorni scorsi, il gruppo ha chiesto a tutti di rimuovere immediatamente l’app dal proprio terminale qualora sullo stesso device vi sia accesso anche alla posta elettronica interna. Accedere a TikTok non è vietato, purché vi si acceda da browser e non tramite l’app dedicata.

Il sospetto è quello strisciante ormai da tempo, ossia che l’app cinese abbia in sé i crismi della spia iniettata sui terminali di quanti spontaneamente installano il social network sul proprio smartphone. Amazon non ha voluto lasciar spazio a dubbi ulteriori ed ha chiesto ai dipendenti di evitare ogni rischio: si rimuova l’app.

Here's the email Amazon sent to employees this morning banning TikTok from employee phones.

"If you have TikTok on your device, you must remove it by 10-Jul to retain mobile access to Amazon email." pic.twitter.com/fIgmqyMhmO

