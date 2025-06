AMD: HDMI 2.2 da 80Gbps nella prossima generazione di Radeon

Nel frattempo che le recenti Radeon RX 9000 prendono sempre più piede sul mercato, circolano già informazioni sulla prossima generazione di GPU AMD, la cui serie dovrebbe prendere il nome di UDNA o RDNA 5. Gà individuate nei database Linux, la prossima generazione di Radeon dovrebbe dotarsi dello standard HDMI 2.2, con larghezza di banda fino a 80 Gbps, per un salto netto rispetto ai 48 Gbps di HDMI 2.1b presente nelle attuali GPU RDNA 4. Sebbene il lancio sia previsto non prima del 2027, le informazioni emerse grazie a fonti come Kepler_L2 iniziano a delineare cosa è possibile aspettarsi dalla generazione futura.

AMD adotterà l’HDMI 2.2 da 80Gbps nelle prossime Radeon

La trasmissione dati più veloce di HDMI 2.2 consentirà alle future Radeon di AMD di soddisfare le esigenze per la fruizione dei contenuti ad alta risoluzione. Tra le caratteristiche principali, HDMI 2.2 introduce il Fixed Rate Link (FRL) di nuova generazione, che consente una gestione avanzata di video non compressi e compressi, con campionamento cromatico ottimizzato. Questo si traduce in risoluzioni esperienze più confortevoli a risoluzioni elevate, come 4K a 480 Hz, 8K a 240 Hz e persino 12K a 120 Hz, tutte con formati a 10 e 12 bit. Tali specifiche aprono nuove possibilità per i produttori di contenuti, dai film ai videogiochi, e per esperienze immersive come la realtà virtuale (VR) e aumentata (AR), dove la larghezza di banda richiesta cresce esponenzialmente.

Per quanto riguarda il DisplayPort invece, non sono ancora stati forniti dettagli precisi sulle specifiche delle prossime GPU Radeon, mentre le architetture attuali supportano DisplayPort 2.1 con UHBR20 per la serie PRO e UHBR13.5 per quella consumer, a causa di vincoli di costo. Per fare un paragone, Nvidia fa attualmente uso degli standard DP2.1b con UHBR20 e HDMI 2.1b.

L’attesa per le prossime Radeon di AMD è tuttavia ancora lunga, ma il supporto per risoluzioni elevatissime, unite a frequenze d’aggiornamento elevate, lascia naturalmente presagire l’arrivo di un nuovo livello con cui esperienziare i media. Non resta che attendere ulteriori dettagli per scoprire altre informazioni.