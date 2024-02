Analisi approfondita: NuggetRush vs ORDI sul mercato delle criptovalute

NuggetRush (NUGX) è emersa come pioniera nel settore del play-to-earn (P2E) all’interno dello spazio dei giochi NFT. Andando oltre la tipica classificazione di meme coin, presenta un’evoluzione dinamica che supera la popolarità sul mercato. D’altra parte, nonostante le recenti turbolenze del settore delle criptovalute, la resilienza di ORDI (ORDI) spicca, mostrando una volatilità inferiore rispetto a molti altcoin. Ecco perché NuggetRush sta performando meglio di ORDI nell’attuale dinamica del mercato delle criptovalute.

NuggetRush (NUGX) svela l’avventura P2E con una tokenomica di impatto e un interesse per gli investimenti

NuggetRush (NUGX) è una delle più recenti avventure play-to-earn (P2E) che ha fatto il suo ingresso nello spazio di gioco NFT. La piattaforma permette ai giocatori di diventare minatori artigianali in un mondo virtuale pieno di minerali. Inoltre, supera la normale categoria delle meme coin perché rappresenta un’evoluzione dinamica che contribuisce a incrementare le operazioni nel settore delle meme coin.

A differenza delle altre meme coin con un fascino effimero che si basa solo sul clamore del mercato, NuggetRush (NUGX) offre un’esperienza di gioco accattivante. È interessante notare che NuggetRush (NUGX) collega i mondi del gioco blockchain e delle criptovalute attraverso un gioco play-to-earn (P2E), che segna un progresso nei settori del GameFi e del gioco d’impatto.

NuggetRush (NUGX) è stata progettata per convertire le pepite d’oro virtuali del gioco in un sostegno adeguato per i minatori artigianali che operano nei paesi in via di sviluppo. In questo modo, fonde le tecniche di gioco con l’impatto sul mondo fisico, offrendo agli investitori una delle migliori criptovalute da acquistare.

Incredibilmente, la tokenomica meme di NuggetRush aumenta la sua attrattiva di investimento. Grazie a 500 milioni di token NUGX a disposizione, la distribuzione è stata progettata con competenza per sostenere un ecosistema autosufficiente. A questo proposito, NuggetRush (NUGX) destina una parte di questi token al marketing e alle partnership, alla quotazione e alla liquidità, ai concorsi e ai premi dell’ecosistema.

Questa sofisticata integrazione supera le transazioni convenzionali, presentando una piattaforma NuggetRush (NUGX) dalle mille sfaccettature che abbraccia la crescita finanziaria, il gioco e l’impatto sociale.

Attualmente, nel quinto round della prevendita, il progetto ha venduto oltre 167 milioni di token NUGX a 0,018 $ l’uno, confermando la maggiore fiducia degli investitori nel progetto. Inoltre, ha raccolto oltre 2 milioni di dollari e gli esperti sostengono che la prevendita si esaurirà prima delle date previste.

NuggetRush verrà quotata a 0,020 $ sugli exchange tradizionali, con un profitto dell’11,11% per gli investitori attuali. Il modello di governance incentrato sulla comunità e la struttura di allocazione dei token spiegano perché NUGX è il migliore investimento in criptovalute del 2024.

Il passaggio di Donald Trump ai Bitcoin Ordinals suscita interesse, mentre ORDI (ORDI) mostra una certa resistenza

Gli NFT di tendenza sembrano aver attirato molti investitori in cerca di profitto, tra cui Donald Trump. In passato, l’ex presidente degli Stati Uniti ha cercato di promuovere la sua collezione “MugShot Edition“. A questo proposito, ha deciso di passare agli Ordinals di Bitcoin nei suoi sforzi promozionali. Trump ha offerto delle interessanti ricompense per i primi investitori. Nonostante ciò, chi possiede i suoi NFT non potrà scambiarli fino a dicembre 2024.

Come previsto, tali movimenti hanno influenzato il prezzo di ORDI (ORDI), la prima criptovaluta legata al Bitcoin Ordinals. Nonostante il settore delle criptovalute sia stato in fermento, il livello di volatilità di ORDI è stato inferiore a quello di molti altcoin.

ORDI ha un indice ragionevole, fatto che significa che un evento di un giorno non avrà un impatto drastico sul suo valore. Inoltre, l’indice mostra come il prezzo di ORDI sia protetto da manipolazioni e oscillazioni ragionevoli.

Seguendo la tendenza al ribasso dell’intero mercato, ORDI è sceso del 17,16% da 67,53 $ del 19 gennaio 2024 a 55,94 $ del 24 gennaio. Da allora, però, la capitalizzazione di mercato della criptovaluta è aumentata di pari passo con il suo prezzo.

Sorprendentemente, ORDI è scesa di oltre il 30% da quando ha raggiunto il massimo annuale di 91,88 $, ma le proiezioni indicano che potrebbe superare i 100,00 $ entro la fine di quest’anno.

Il 30 gennaio ORDI era quotata a 62,25 $, con un calo del 2,31% nell’ultima settimana. Nonostante ciò, ORDI è ancora un progetto legato agli NFT da acquistare in quanto ha un supporto a 61,00 $.

Gli esperti sostengono che il prezzo salirà a 71,15 $ a febbraio, grazie all’aumento della domanda. L’analisi mostra che ha ancora spazio per salire prima che la pressione di vendita abbia un impatto negativo perché si sta riprendendo da una recente correzione.

