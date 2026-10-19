Anthropic mette il 5% delle azioni in un Public Benefit Fund

Anthropic ha annunciato che impegnerà il 5% delle sue azioni per finanziare iniziative a beneficio del bene pubblico. Il Public Benefit Fund, che dovrà essere approvato dagli azionisti, potrebbe ricevere un ulteriore 2% (a discrezione del consiglio di amministrazione) per ogni incremento del 50% del valore della società rispetto ad una soglia di riferimento prestabilita. Alcuni investitori credono però che la valutazione di mercato sarà inferiore al previsto.

Nessuna donazione politica o per lobbying

Anthropic una Public Benefit Corporation, il cui scopo è lo sviluppo e la gestione di un’AI avanzata a beneficio dell’umanità a lungo termine. Il Public Benefit Fund riflette quindi la missione originaria dell’azienda: ricerca pertinente alla sicurezza e all’interpretabilità dell’AI, ricerca biomedica applicata e agevolazioni sull’uso di Claude per organizzazioni non profit e istituzioni scientifiche.

Il fondo sarà strutturato come una LLC interamente controllata (società a responsabilità limitata), non come un’organizzazione non profit. Ciò garantirà una maggiore flessibilità, consentendo l’erogazione di grandi donazioni a organizzazioni non profit tradizionali o la distribuzione diretta di risorse a specifiche fasce di popolazione. Anthropic ha già stanziato 200 milioni di dollari per compensare l’impatto dell’AI sul mondo del lavoro.

Anthropic sottolinea che molte aziende tecnologiche offrono ai propri dirigenti pacchetti retributivi a importo crescente. In caso di aumento del valore azionario crescerà anche la quota destinata al fondo, quindi a vantaggio del bene pubblico, non dei dirigenti. Nei prossimi mesi verranno comunicati i dettagli su struttura e governance.

Entro fine anno ci sarà la quotazione in Borsa di Anthropic. Secondo il New York Times, la valutazione di mercato dovrebbe arrivare a 2.000 miliardi di dollari al termine dell’IPO (offerta pubblica iniziale). Le fonti di Reuters ipotizzano ora che la valutazione sarà inferiore e pari a circa 1.500 miliardi di dollari. Le entrate nel terzo trimestre sono aumentate del 45% rispetto al trimestre precedente, ma la crescita è rallentata (le entrate sono più che raddoppiate tra il primo e il secondo trimestre).