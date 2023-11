Apple iOS 18: sideloading e altri cambiamenti

Apple ha deciso di interrompere temporaneamente lo sviluppo di iOS 18 per correggere i bug individuati nelle versioni preliminari del sistema operativo. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, questo aggiornamento sarà uno dei più “ambiziosi”, in quanto sono previste molte novità, tra cui il supporto per l’intelligenza artificiale generativa e il sideloading delle app.

iOS 18: supporto app fuori dallo store?

Craig Federighi, responsabile della divisione ingegneria del software, ha chiesto di fermare lo sviluppo di nuove funzionalità per risolvere i bug emersi con le versioni preliminari di iOS 18. Secondo Gurman, il prossimo update avrà un’importanza fondamentale perché le novità software dovranno compensare l’assenza di grandi novità hardware degli iPhone 16.

Gli ingegneri di Apple avevano completato la prima versione interna (fase M1), ma il passaggio alla fase successiva M2 è stata posticipata di una settimana. Ogni fase (milestone) dura sei settimane (quattro dedicate alle nuove funzionalità e due dedicate alla risoluzione dei bug). Ora sono diventate sette.

Come già capitato in passato, se una funzionalità introduce troppi bug, allora verrà posticipata alla successiva versione. Il nuovo sistema operativo dovrebbe essere annunciato durante la WWDC di giugno 2024. I dirigenti di Apple usano i termini “ambizioso” e “avvincente” per descrivere iOS 18. Gurman afferma nella sua newsletter Power On che verranno incluse diverse funzionalità basate sull’intelligenza artificiale generativa.

L’altra importante novità è il sideloading delle app. L’azienda di Cupertino dovrebbe presentare appello contro la decisione della Commissione europea di includere App Store tra i servizi che dovranno rispettare il Digital Markets Act dal 6 marzo 2024. Ma il ricorso non avrà conseguenze sulla scadenza fissata, quindi Apple deve apportare le necessarie modifiche al sistema operativo.

Secondo Gurman, il sideloading su iOS sarà “altamente controllato“. Non è chiaro però il significato di queste parole. Apple ha sempre sostenuto che il sideloading è una tecnica pericolosa per sicurezza e privacy. Probabilmente complicherà la procedura per spingere gli utenti ad usare esclusivamente il suo App Store.