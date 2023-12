Apple Magic Keyboard: il regalo di Natale ideale a soli 85€

Ottima offerta per tutti i possessori di Mac che vogliono sostituire la propria tastiera, risparmiando preziosi euro. Su Amazon, infatti, è acquistabile la Apple Magic Keyboard a soli 85,99 euro invece di 109 euro. Lo sconto del 21% consente di acquistare questo fantastico accessorio a un prezzo unico ed estremamente raro.

Apple Magic Keyboard: il meglio della scrittura secondo Apple

La Magic Keyboard ha un nuovo design, una batteria ricaricabile integrata e tasti ancora più funzionali. Il profilo è più sottile, e Apple è riuscita anche a migliorare il meccanismo a forbice per aumentare la stabilità dei tasti e ottenere un movimento più fluido: in questo modo la scrittura diventa ancora più comoda e precisa. Si abbina automaticamente al vostro Mac così da potervi mettere subito al lavoro.

La durata della batteria è incredibile: potrete usare la tastiera in scrittura per almeno un mese prima di doverla ricaricare. La tastiera è compatibile con Mac con macOS 11.3 o successivo, un iPad con iPadOS 14.5 o successivo o un iPhone o iPod touch con iOS 14.5 o successivo. In dotazione c’è anche un cavo intrecciato da USB-C a Lightning per collegarla e ricaricarla tramite la porta USB-C del vostro Mac o iPad.

La tastiera è disponibile con layout italiano.

