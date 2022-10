Arlo Safe: nuovo servizio per la sicurezza personale

Arlo è nota per le sue videocamere di sorveglianza e i campanelli smart. L’azienda statunitense, diventata indipendente da Netgear nel 2018, ha ora annunciato Safe, un servizio per la sicurezza personale che sfrutta l’app omonima o un pulsante fisico opzionale. Per accedere a tutte le funzionalità è necessario sottoscrivere un abbonamento. Al momento non è disponibile in Italia.

Arlo Safe: protezione personale e familiare

Arlo Safe è stato sviluppato principalmente per le persone che vivono da sole in casa (giovani e anziani) e per quelle che frequentano luoghi poco affollati, dove c’è il rischio di incontrare scippatori o peggio. L’utente deve solo installare l’app per Android o iOS sullo smartphone per avere un supporto di emergenza 24/7. È possibile contattare medici, polizia e vigili del fuoco con un singolo tap, condividendo la posizione geografica per un rapido intervento.

Il “panic button” dell’app permette di utilizzare la funzionalità Walk with Me. L’utente deve tenerlo premuto finché non raggiunge la destinazione sicura. Se invece incontra un malintenzionato può automaticamente contattare le autorità locali, togliendo il dito dal pulsante. Arlo Safe consente inoltre di ricevere una notifica quando un familiare arriva in un luogo (ad esempio casa, scuola o ufficio) oppure si muove all’esterno di un’area specifica. È possibile anche inviare un SMS o messaggio ai contatti di emergenza e vedere la posizione di un familiare sulla mappa.

La funzionalità Crash Detection rileva eventuali incidenti e contatta automaticamente i soccorsi. L’accessorio Arlo Safe Button è la versione fisica del “panic button” software. Premendo il pulsante Bluetooth, che può essere tenuto in mano o fissato al portachiavi, viene inviata una richiesta di aiuto.

Le principali funzionalità del servizio Arlo Safe sono disponibili con l’abbonamento Individual Plan a 4,99 dollari/mese. Esiste poi il Family Plan a 9,99 dollari/mese e il più completo Arlo Safe & Secure Pro a 19,99 dollari/mese. Il pulsante fisico costa 29,99 dollari. Non è noto se e quando arriverà in Italia.