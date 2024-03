Arriva l'halving di Bitcoin: 3 motivi per cui scegliere eToro

Presto arriverà l’halving, uno degli eventi più attesi nel mondo delle criptovalute, che andrà a dimezzare il numero di Bitcoin estratti in futuro. L’attesa è data dal fatto che ci si aspetta una crescita ancora più importante rispetto alle ultime settimane, con la criptomoneta più importante al mondo che ha registrato nuove quotazioni record in una corsa fin qui inarrestabile.

Oltre all’halving, un altro elemento che sta spingendo Bitcoin a una crescita monstre è rappresentato dai record degli ETF, dopo la prima approvazione dello scorso mese di gennaio. Una situazione, dunque, molto favorevole per entrare nel mercato delle criptovalute, a patto però di scegliere una piattaforma affidabile. In Italia il punto di riferimento è eToro, con cui è possibile iniziare a investire registrando un account gratuito.

3 motivi per cui scegliere eToro per iniziare a investire in criptovalute

Scegliere eToro significa innanzitutto fare affidamento su un broker di cui ci si può fidare. Con un’esperienza di oltre dieci anni nel settore, eToro rappresenta un punto di riferimento autorevole e affermato, come dimostra anche la community da oltre 30 milioni di persone in tutto il mondo.

Un altro motivo per cui registrarsi a eToro per entrare nel mercato delle criptovalute è il Social Trading. Forte di una comunità che conta più di 30 milioni di utenti in 100 Paesi, offre la possibilità ai trader di interagire, condividere idee, strategie e approfondimenti attraverso la funzionalità News Feed. Oltre a questo, si ha l’opportunità di investire in un portafoglio basato sulle persone stesse grazie ai Smart Portfolio Top Trader.

Il terzo motivo riguarda la sicurezza offerta: i fondi depositati da ciascun cliente sono tenuti in un conto separato, di conseguenza in caso di (altamente improbabile) fallimento della piattaforma, i fondi di ognuno sono al sicuro. In più eToro adotta tutta una serie di standard di sicurezza informatici per proteggere non solo i fondi ma anche le informazioni personali dei propri clienti.

Puoi registrare un nuovo account gratuito su eToro tramite questa pagina.