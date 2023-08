Atlas VPN: 5 buoni motivi per scegliere il servizio

Se stai partendo per le vacanze, con tutta probabilità ti capiterà di connetterti a Internet sfruttando la rete Wi-Fi di un albergo o di un luogo pubblico: sai che potrebbe costituire un rischio per i tuoi dati e per la tua privacy? Per evitare qualsiasi problema o brutta sorpresa, puoi affidarti a una Virtual Private Network che applichi una crittografia a tutte le informazioni trasmesse e ricevute: oggi, quella di Atlas VPN è in sconto dell’85% e con tre mesi gratis per chi sceglie di sottoscrivere un abbonamento biennale.

5 buoni motivi per scegliere la protezione di Atlas VPN

Qui è dove ti forniamo 5 buoni motivi per sceglierla, passando in rassegna alcuni dei suoi punti di forza a livello di funzionalità e non solo. Semplice da configurare e da utilizzare, rappresenterà l’alleato ideale per una navigazione completamente anonima e per evitare il tracciamento della propria attività online. Eccoli.

oltre 1.000 server da 49 paesi di tutto il mondo selezionabili, per ottenere un indirizzo IP da ogni territorio;

pieno supporto al protocollo WireGuard per sicurezza e prestazioni senza compromessi;

rigorosa politica no-log per assicurare che nessun dato sia raccolto o ceduto dal servizio;

compatibilità con tutti i device e i sistemi operativi in circolazione, desktop e mobile, persino Android TV e Fire TV Stick;

sconto dell’85% con tre mesi gratis disponibile oggi per chi attiva un abbonamento biennale.

Come scritto in apertura, la promozione in corso permette di ottenere uno sconto dell’85% e tre mesi gratis sottoscrivendo un abbonamento biennale ad Atlas VPN, a fronte di un prezzo mensile di soli 1,71 euro.

Effettuando il pagamento in un’unica trance ci si garantisce un risparmio complessivo pari a 256,89 euro rispetto al listino. Una spesa davvero contenuta e che permetterà di dormire sonni tranquilli fino al novembre 2025.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.