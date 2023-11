Atlas VPN: con il Black Friday 86% di sconto sul piano triennale

I servizi VPN sono la soluzione ideale per proteggere la propria privacy quando si naviga sul web. Uno dei migliori sul mercato, per rapporto qualità-prezzo è Atlas VPN. Si tratta di una VPN sicura che crittografa tutte le informazioni relative al traffico e impedisce agli ISP (Internet Server Provider) di scoprire le tue attività online. Grazie alla larghezza di banda illimitata, la velocità di connessione sarà sempre al massimo. Atlas ti permette di scegliere tra più di 1000 server VPN ad alta velocità sparsi per il mondo. Ciò ti permette di lavorare, guardare video o giocare online senza blocchi improvvisi o problemi di lag. Con questa VPN la tua privacy sarà sempre al primo posto grazie alla politica no-log dell’azienda, che impedisce la raccolta di informazioni sulle tue attività. Oltre la privacy c’è la convenienza. Per il Black Friday 2023, Atlas propone uno sconto imperdibile dell’86% sul suo piano triennale.

Atlas VPN: i piani in offerta per la settimana del Black Friday

Atlas VPN propone tre piani: mensile, annuale e triennale. Il primo è il meno conveniente, poiché non prevede sconti ed è disponibile 11,22 euro. Il secondo include uno sconto del 66% e ti consente di pagare 3,82 euro al mese (45,83 euro in totale). Il piano di tre anni è l’affare della stagione, poiché oltre a pagare 1,56 euro al mese (66,93 euro nel triennio), Atlas include anche 6 mesi aggiuntivi gratis. Per approfittare degli sconti su questi due piani, non dovrai far altro che inserire il codice “BLACKFRIDAY” in fase d’acquisto. Atlas VPN è compatibile con qualsiasi sistema non avrai limiti di dispositivi. Sarai inoltre sempre protetto dai criminali informatici con la crittografia AES-256, ChaCha20 e IPSec/IKEv2 e con i tunnel realizzati da WireGuard. Inoltre, per la tua sicurezza VPN blocca siti web noti per la presenza di contenuti dannosi, come siti di phishing, malware o che diffondono virus.

Le offerte di Atlas VPN scadranno a breve. Se hai intenzione di provare la convenienza e le alte prestazioni di questa VPN, iscriviti subito al servizio. Se cambi idea, avrai comunque 30 giorni di tempo per richiedere il rimborso completo della tua spesa.

