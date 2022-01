Atlas VPN: disponibile da oggi l'app per FireStick

Uno degli utilizzi più comuni per le VPN è legato all'accesso di contenuti audiovisivi con blocchi territoriali. In tal senso, va sottolineata la lodevole di Atlas VPN che ha recentemente reso disponibile per gli utenti un'app specificatamente ideata per FireStick di Amazon.

Se il servizio di base si dimostrava già più che adeguato in ottica streaming, grazie ai server ottimizzati per filmati in 4K, questa novità permette un ulteriore vantaggio per i possessori del dispositivo Amazon.

A livello pratico, l'utilizzo dell'app risulta piuttosto semplice da utilizzare. Chiunque sia in possesso di un abbonamento ad Atlas VPN, può infatti scaricare l'app da Amazon Appstore. Fatto ciò, può poi accedere alla stessa con le proprie credenziali.

Una volta fatto ciò, è possibile tramite il proprio telecomando selezionare la localizzazione del proprio IP e poi collegarsi alle principali piattaforme di streaming. Una novità che, a livello di user experience, permette un notevole salto di qualità per i clienti di Atlas VPN.

L'app per FireStick è solo uno dei tanti vantaggi legati ad Atlas VPN

Se è vero che Atlas VPN si rivela una Virtual Private Network di alto profilo per quanto riguarda lo streaming, limitare tale servizio a questo ambito è decisamente riduttivo.

Si tratta di una piattaforma che permette, con un singolo account, di poter proteggere un numero illimitato di dispositivi.Un vantaggio considerevole, visto i limiti in tal senso di altri competitor.

A ciò va aggiunto anche l'apprezzabile sistema WireGuard. Si tratta di un protocollo di sicurezza che, pur non appesantendo la banda, permette di avere una protezione efficace contro qualunque tipo di intromissione o minaccia proveniente dal Web. A completare un servizio di prim'ordine vi è l'assistenza, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Se quanto detto finora non bastasse, Atlas VPN è attualmente disponibile con uno sconto a dir poco sostanzioso. Chiunque sottoscriva un abbonamento triennale infatti, può usufruire di una riduzione del prezzo di listino pari all'86%.

Tradotto in parole semplici, è possibile usufruire di questa VPN per appena 1,39 dollari al mese, rispetto ai 9,99 dollari originari.