Atlas VPN, offerta dell'estate: -85% e mesi gratis

È finalmente arrivata l’estate, tempo di sole, di mare e di saldi: vale anche per lo sconto dell’85% con tre mesi gratis per la sottoscrizione all’abbonamento biennale di Atlas VPN. In altre parole, scegliendo di approfittare subito dell’offerta in scadenza, ci si garantisce una protezione ottimale di dati e privacy fino all’ottobre 2025, a fronte di una spesa davvero contenuta.

L’offerta estiva di Atlas VPN è imperdibile

Tra i punti di forza del servizio citiamo gli oltre 1.000 server che compongono la Virtual Private Network globale, distribuiti in ogni angolo del mondo, dagli Stati Uniti alla Turchia, dall’Australia al Giappone, senza dimenticare il Regno Unito e Taiwan. Permettono di navigare in tutta libertà e in modo anonimo (tra le altre cose con le tecnologie SafeSwap e MultiHop+), mascherando il proprio indirizzo IP reale dietro a quello assegnato, con velocità fino a 10 Gbps grazie a un recente upgrade. Nessun rallentamento né limite di banda, dunque per lo streaming o per il gaming, così come per la condivisione dei file.

La compatibilità è garantita per tutti i dispositivi in circolazione e per ogni sistema operativo: Windows, macOS, Linux, Android e iOS, persino Android TV e Amazon Fire TV. In questo modo, ogni esigenza è coperta, mettendo al sicuro e proteggendo la privacy in ogni ambito. Inoltre, la politica di no-log adottata permette di dormire sogni tranquilli, poiché nessun dato sarà mai raccolto.

In definitiva, ricapitolando, chi approfitta dell’offerta estiva di Atlas VPN si garantisce due anni di abbonamento con l’85% di sconto, al prezzo mensile di soli 1,71 euro e ben tre mesi gratis con pieno accesso a tutte le funzionalità del servizio. La scadenza è imminente, meglio non perdere tempo se interessati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.