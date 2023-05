Atlas VPN, sconto mai visto: -85% e tre mesi gratis

Vale la pena segnalare un’occasione d’oro per mettere al sicuro i dati personali e la propria privacy: è la promozione a tempo di Atlas VPN che, ancora per poco, consente di allungare le mani su un abbonamento triennale in sconto dell’85% e di ottenere tre mesi di servizio gratis. Fra i molti vantaggi inclusi citiamo il supporto alla configurazione della Virtual Private Network su un numero illimitato di dispositivi (vedremo più avanti quali), il pieno supporto allo streaming veloce a risoluzione 4K, l’assistenza degli esperti attiva 24/7 a cui rivolgersi in caso di necessità e la compatibilità con il protocollo WireGuard di ultima generazione per prestazioni senza compromessi.

Dati e privacy al sicuro con Atlas VPN: l’offerta

Ai punti di forza già elencati si aggiungono il blocco automatico delle inserzioni pubblicitarie per navigare liberamente senza interruzioni o fastidi e la protezione dei messaggi ricevuti nella casella di posta elettronica.

Insomma, è molto più di una semplice VPN: può essere definita una suite per la cybersecurity, pensata per tenere al sicuro i dati personali e la sfera privata dell’utente. Al prezzo mensile di soli 1,72 euro è davvero un’offerta irrinunciabile.

Abbiamo già citato il supporto alla configurazione della Virtual Private Network su un numero illimitato di dispositivi, ma quali? In breve, tutti: Windows, macOS, Linux, Android, iOS, persino Android TV e Fire TV Stick.

Tra le altre caratteristiche vale la pena segnalare i 1.000 server in 49 paesi nel mondo, per una rete globale che permette di navigare attraverso indirizzi IP localizzati in ogni angolo del pianeta. Per saperne di più su funzionalità avanzate come Split Tunneling, Data Breach Monitor, Network Kill Switch

e MultiHop+, sulla rigorosa politica no-log dell’azienda o per attivare l’offerta non bisogna far altro che visitare la pagina dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.