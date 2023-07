AtlasVPN: l’offerta estiva ti regala 3 mesi e l’85% di sconto

Se stai cercando una VPN affidabile, veloce e sicura, non puoi perderti l’offerta estiva di AtlasVPN.

Solo per un periodo limitato, puoi abbonarti al piano biennale di AtlasVPN e ottenere uno sconto dell’85% e tre mesi aggiuntivi gratis. In questo modo, pagherai meno di 2 euro al mese per avere accesso a tutte le funzionalità di questo servizio di qualità.

Perché scegliere AtlasVPN?

AtlasVPN è una delle migliori VPN freemium sul mercato, con oltre 6 milioni di utenti attivi. Offre un piano gratuito con server illimitati e una velocità decente, ma se vuoi il massimo della sicurezza e della performance, il piano premium è quello che fa per te.

Con il piano premium di AtlasVPN, potrai:

Scegliere tra più di 1000 server in 49 paesi diversi, ottimizzati per lo streaming e il gaming.

ottimizzati per lo streaming e il gaming. Navigare in modo privato e sicuro , grazie alla crittografia superiore e al kill switch di rete.

, grazie alla crittografia superiore e al kill switch di rete. Cambiare la tua posizione virtuale e accedere a tutti i siti e le app che vuoi, senza restrizioni geografiche o censura.

e accedere a tutti i siti e le app che vuoi, senza restrizioni geografiche o censura. Proteggere tutti i tuoi dispositivi con una sola licenza , dato che AtlasVPN supporta Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Android TV e Amazon Fire TV.

, dato che AtlasVPN supporta Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Android TV e Amazon Fire TV. Bloccare i programmi e i siti dannosi con la funzione SafeBrowse, che ti difende da phishing, malware, spyware, ransomware e truffe.

con la funzione SafeBrowse, che ti difende da phishing, malware, spyware, ransomware e truffe. Monitorare le eventuali violazioni dei tuoi dati personali con la funzione Data Breach Monitor.

Come approfittare dell’offerta estiva di AtlasVPN?

Per usufruire dell’offerta estiva di AtlasVPN, devi fare in fretta. Questa promozione è valida solo per un tempo limitato e ti permette di risparmiare il 85% sul prezzo originale del piano biennale. In più, riceverai tre mesi extra gratis, per un totale di 27 mesi di protezione online.

Per abbonarti al piano biennale di AtlasVPN con l’offerta estiva, segui questi semplici passi:

Vai sul sito ufficiale di AtlasVPN

Scegli il piano biennale con l’etichetta “ Summer deal for protection !”.

!”. Inserisci il tuo indirizzo email e scegli il metodo di pagamento preferito tra carta di credito o PayPal.

Completa il pagamento e scarica l’app di AtlasVPN per il tuo dispositivo.

Attiva il tuo account con il codice che riceverai via email e connettiti al server che vuoi.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica di avere una VPN di qualità a un prezzo imbattibile. Abbonati ora ad AtlasVPN con l’offerta estiva e goditi la tua libertà digitale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.